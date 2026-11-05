Hela: of Mice & Magic отправит мышей-фамильяров спасать волшебные земли

Студия Windup Games и издательство Knights Peak представили новый трейлер Hela: of Mice & Magic — приключения с открытым миром, головоломками и кооперативным прохождением. Игрокам предстоит взять на себя роль маленьких мышей-фамильяров, которые помогают доброй ведьме восстановить гармонию в землях, веками находившихся под её защитой.

Ведьма тяжело заболела и больше не может самостоятельно заботиться о волшебном крае. Её помощникам предстоит исследовать леса, болота, озёра и горные тропы, помогать местным жителям, выполнять поручения и разгадывать загадки. По мере путешествия герои будут получать письма, узнавать истории обитателей этих мест и находить следы древней магии. Среди загадочных персонажей появится Хранитель ритуала, связанный с прошлым волшебных земель.

Особое место в приключении занимает дом ведьмы: сюда можно возвращаться после вылазок, а найденные предметы и новые открытия постепенно становятся частью общей истории. Для исследования мира мыши используют волшебный рюкзак, помогающий собирать ресурсы, взаимодействовать с окружением и решать головоломки. Играть можно одному, вдвоём на разделённом экране или в онлайн-кооперативе до четырёх человек.

Hela: of Mice & Magic выйдет 1 декабря 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC через Steam и Epic Games Store.