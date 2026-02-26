ЧАТ ИГРЫ
Hela 2026 г.
Адвенчура, Логические, Инди, От третьего лица
6.7 11 оценок

Очаровательное приключение Hela от авторов Unravel получил новый трейлер на IGN Fan Fest 2026

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Новое обзорное видео по Hela фокусируется на Froggy Backpack — магическом инструменте, который определяет, как вы перемещаетесь по открытому миру игры. Узнайте о механиках передвижения и взаимодействия, включая раскачивание на лягушачьем языке, лазание, тягу и перемещение объектов, создание мостов, планирование, подпрыгивание и ныряние в воду.

С помощью Froggy Backpack вы сможете добираться до новых мест и встречаться с лесными друзьями! Новое видео также даёт взгляд на кооперативные функции и систему Shade, которая позволяет одиночным игрокам дополнить свою команду и решать вызовы, рассчитанные до четырёх мышей.

Узрите мир глазами отважной мышки в Hela. Исследуйте потрясающие скандинавские пейзажи, решайте головоломки и становитесь силой добра в земле, где трогательные истории и красота природы переплетаются воедино.

Hela выйдет на PlayStation 5 (PS5), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, Steam и Epic Games Store в 2026 году.

Комментарии:  1
WerGC

играть крысой ничего очаровательного нет

1