Приключение Hela: of Mice & Magic выйдет в четвертом квартале 2026 года

Издатель Knights Peak и разработчик Windup Games объявили, что приключенческая игра Hela: of Mice & Magic, вдохновленная скандинавским фольклором, выйдет в четвертом квартале 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC (Steam и Epic Games Store).

Игрокам предстоит взглянуть на мир глазами отважной мыши и отправиться в путешествие по волшебному открытому миру. Авторы обещают живописные пейзажи, вдохновленные природой Скандинавии, трогательную историю, множество головоломок и возможность своими поступками менять окружающий мир к лучшему.

Проходить приключение можно как в одиночку, так и вместе с друзьями. Поддерживаются локальный кооператив с разделенным экраном и онлайн-режим, позволяющие совместно исследовать густые леса, горные тропы, озера и другие красочные локации.

Одной из главных особенностей игры станет волшебный рюкзак, с помощью которого можно взаимодействовать с окружающим миром, собирать ресурсы и решать различные головоломки. Также разработчики обещают реалистичную физику объектов, динамически меняющееся окружение и необходимость приспосабливаться к природным условиям.

По мере прохождения игроки будут не только исследовать мир и раскрывать его тайны, но и помогать его жителям. Добрые поступки смогут влиять на окружающую среду, изменяя как сам мир, так и главного героя.