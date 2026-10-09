Разработчики Hela of Mice and Magic раскрыли механику варки зелий и дату релиза игры

Разработчики душевного приключения с открытым миром Hela of Mice and Magic представили новый видеоролик из серии глубокого погружения, целиком посвящённый одной из главных систем прогрессии игры — пивоварению и созданию лекарств. В процессе исследования вдохновлённых северной Швецией локаций маленькие мыши будут собирать разнообразные ресурсы в лесах, на лугах и туманных болотах. Все найденные дикорастущие ингредиенты игрокам необходимо приносить обратно в избушку ведьмы, где установлен бурлящий котёл для проведения магических экспериментов.

Процесс приготовления различных отваров потребует от пользователей личного поэтапного участия, поскольку автоматическое создание предметов в проекте полностью отсутствует. Игрокам предстоит использовать кулинарную книгу рецептов в качестве путеводителя и последовательно выполнять интерактивные действия своими лапками от начала и до конца. Разработчики подчёркивают, что в игре нет двух одинаковых инструкций, так как каждый рецепт уникален, требует особого набора редких трав и включает свою специфическую последовательность шагов.

Готовые творения и особые средства помогут пушистым героям эффективно продвигаться по сюжетной линии, улучшать базовые характеристики и оказывать неоценимую помощь встреченным лесным жителям. Полученные лекарства станут ключевыми инструментами для взаимодействия с окружающим миром, позволяя преодолевать опасные препятствия и решать запутанные пространственные головоломки. Расширение личной коллекции медикаментов напрямую влияет на возможности исследования, открывая доступ к ранее заблокированным тропам и потайным областям сказочного королевства.

Официальный релиз милого приключения запланирован на 1 декабря 2026 года одновременно для персональных компьютеров и всех актуальных консолей. Проект создаётся для совместного прохождения и будет доступен на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также на Nintendo Switch 2.