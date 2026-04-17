Студия Windup Games раскрыла новые подробности приключенческой игры Hela: of Mice & Magic

В рамках фестиваля Earth Appreciation Festival разработчики из студии Windup Games и издательство Knights Peak представили новое видео об игре Hela: of Mice & Magic. В ролике авторы рассказали о влиянии природы севера Швеции на атмосферу проекта и о роли музыкального сопровождения. Релиз игры запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Игра представляет собой приключение в 3D в открытом мире, где геймерам предстоит взять на себя роль крошечной мыши. Главный герой является фамильяром доброй ведьмы, которая заболела и нуждается в помощи. Игрокам предстоит собирать ингредиенты, варить зелья и помогать местным жителям. 1 из главных особенностей механики станет волшебный рюкзак в виде лягушки. Этот предмет позволяет цепляться за ветки, парить в воздухе и взаимодействовать с физическими объектами.

Проходить игру можно будет в режиме для 1 игрока или в кооперативе. Локальный режим поддерживает до 2 игроков на разделенном экране, а сетевой формат рассчитан на компанию до 4 человек. Специально для 1 игрока разработчики внедрили систему теней. Она позволяет создавать до 3 магических копий своего персонажа для решения головоломок, которые изначально рассчитаны на совместное прохождение. Копии повторяют последние действия игрока, что дает возможность самостоятельно выстраивать мосты или управлять механизмами.

В игре не будет традиционной боевой системы и привычного крафта, а весь прогресс завязан на исследовании мира и зельеварении.