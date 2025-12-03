Трогательное приключение Hela от авторов Unravel достигла 500 тысяч добавлений в список желаемого в Steam

Knights Peak и Windup Games объявили о важном достижении — трогательное приключение Hela преодолело планку в 500 000 добавлений в список желаемого. Для команды, известной по серии Unravel, это стало логичным завершением удачного года: игра успела поучаствовать в крупных международных мероприятиях и завоевала две награды gamescom Awards, включая «Самую увлекательную» и «Самую полезную» игру 2025 года.

В честь события студии представили новый трейлер, который впервые показали на Best Indie Games Winter Showcase. Hela выйдет в 2026 году на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Hela приглашает игроков в открытый мир, вдохновлённый природой северной Скандинавии. В центре истории — добрая ведьма, веками помогавшая местным жителям, но теперь внезапно заболевшая. Спасти её могут только её маленькие магические помощники — ловкие мыши, которыми и управляет игрок.

Игрокам предстоит исследовать волшебные ландшафты, искать ресурсы, решать головоломки, готовить зелья и сражаться с опасностями. При этом игра предлагает гибкость прохождения: можно путешествовать в одиночку, играть на разделённом экране с другом или отправляться в онлайн-приключения компанией до четырёх человек.