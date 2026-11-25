Студия Windup Games показала геймплей кооперативного приключения Hela: of Mice & Magic: занятия мышей ведьмы, волшебный рюкзак Froggy, полёты над деревьями и совместное преодоление препятствий.

Игра предложит исследовать природные локации, вдохновлённые северной Швецией, решать головоломки и помогать жителям этого мира.

Froggy позволяет раскачиваться над пропастями и планировать с высоты. Напарник сможет ухватиться за героя прямо в воздухе, чтобы продолжить путь вместе.

Hela: of Mice & Magic выйдет 1 декабря 2026 года на PlayStation 5.