Разработчик-одиночка анонсировал Helgnar The Conqueror - амбициозную RPG с претензией на "новый уровень" глубины

Разработчик-одиночка из студии Hellknights Studios представил в Steam свою новую RPG Helgnar The Conqueror — мрачное action-приключение от третьего лица, над которым автор работает уже около шести лет. В ближайшее время он планирует выход в ранний доступ Steam, а пока проект существует в формате анонса с демонстрацией геймплея.

Игра заявлена как вдохновлённая The Witcher 3, God of War и сюжетными мотивами «Игры престолов». Уже на этом этапе видно типичную проблему подобных инди-проектов: очень громкие источники вдохновения, которые автоматически поднимают планку ожиданий до уровня AAA-игр.

В Helgnar The Conqueror обещают мрачный фэнтези-мир, масштабные квесты, охоту на монстров и возможность стать Драконьим Всадником. Отдельно подчёркивается необычная роль игрока — он может быть одновременно и главным героем, и антагонистом истории.

Система игры строится вокруг сложной структуры выборов, «двойных последствий» и множества нарративных систем, которые должны влиять на сюжет и отношения с персонажами. Разработчик также заявляет о «реалистичных связях» и глубокой мифологии мира.

Проблема здесь не в идеях — они как раз выглядят амбициозно и даже интересно. Вопрос в другом: сможет ли один человек реализовать такой объём систем без потери качества и масштаба. Пока Helgnar The Conqueror выглядит как проект с очень высоким потолком амбиций и пока что туманной практической реализацией.