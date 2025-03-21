Ураганный рогалик Hell Clock получил новый трейлер и бесплатную демо-версию в Steam

Hell Clock — амбициозный гибрид roguelike и экшен-RPG, вдохновленный Path of Exile и Hades, — получил свежую демоверсию, доступную в Steam прямо сейчас. Разработчики представили новый трейлер на Future Games Show, демонстрируя стильный арт, динамичные сражения и мрачную вселенную, пропитанную мистикой. Если вы любите изощренные билд-системы и бесконечные перестрелки в сочетании с кровавыми вихрями клинков, эта игра может стать вашим следующим увлечением.

Геймплей Hell Clock берет лучшее из Diablo, предлагая глубокие механики прокачки, обширное дерево навыков и широкий выбор оружия. Но главное отличие игры — в ее roguelike-структуре: каждое новое прохождение бросает вас в еще более сложные испытания, где только правильно подобранные способности и удача помогут дойти до финального акта.

Но Hell Clock — это не просто адреналиновый экшен. Игра вплетает в свой сюжет реальные исторические события, добавляя мистический штрих к Войне Канудос — кровавому конфликту XIX века, в котором Бразильская Республика уничтожила 25 000 мирных жителей. В альтернативной версии игры деревня Канудос стала эпицентром тайной войны между небесными и демоническими силами.

Погрузиться в этот необычный мир можно уже сейчас — демоверсия Hell Clock доступна в Steam.