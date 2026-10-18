Адские твари против небесных ангелов - Hell Deck получила новый трейлер и скидку 20% в Steam

Даже в аду нашлось место уюту. Мрачный карточный рогалик Hell Deck стал участником мероприятия Cozy After Dark Showcase 2026, посвященного атмосферным и необычным играм. В честь этого разработчики представили новый трейлер и объявили о временной скидке 20% в Steam, которая действует до 19 октября.

События Hell Deck разворачиваются в глубинах преисподней, однако привычные роли добра и зла здесь перевернуты. Главную угрозу представляют не демоны, а небесные ангелы, спустившиеся в ад, чтобы уничтожить его обитателей. Игрокам предстоит собрать собственную армию чудовищ и остановить наступление священных сил.

Основу игрового процесса составляет необычное сочетание карточного рогалика и оборонительной стратегии. Игроки размещают существ на ограниченном поле, создают комбинации способностей и выстраивают своеобразную пищевую цепочку, в которой слабые монстры становятся добычей более сильных.

Особую роль играют механики хищничества и жертвоприношений. Правильное расположение существ способно запускать разрушительные цепные реакции, а постоянные улучшения позволяют становиться сильнее после каждого поражения.

Разработчики также отметили, что Hell Deck уже получила более 200 пользовательских обзоров в Steam. В честь участия в Cozy After Dark Showcase игру можно приобрести со скидкой 20% до 19 октября включительно.