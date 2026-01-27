Hell Express отправляется в Лимбо: Arc Games станет издателем стильного изометрического шутера

Arc Games объявила о партнерстве с независимой студией Full Metal Bagel для издания кооперативного изометрического шутера Hell Express в стиле аниме. Игра выйдет на PC через Steam и Epic Games Store, а дата релиза пока не раскрыта. В 2026 году разработчики планируют делиться новостями, обновлениями и проводить альфа-тестирование с обратной связью от игроков.

Команда Full Metal Bagel включает ветеранов индустрии, работавших над The Last of Us Part II, Assassin’s Creed: Origins и Honor of Kings. Альфа-версия Hell Express будет доступна для тестирования на Taipei Game Show 2026 с 29 января по 1 февраля в Taipei Nangang Exhibition Center.

Hell Express предлагает сражения в одиночку или в команде до четырёх игроков, балансируя между исследованием, стратегией и опасными боями. Игроки возьмут на себя роль членов вооруженной курьерской компании, доставляющей грузы в Лимбо. Каждый персонаж обладает уникальными способностями и личными мотивами, а каждое решение может стоить жизни. Игроки будут искать сокровища, улучшать снаряжение и транспорт, погружаясь в опасные глубины Лимбо.

«Партнерство с Arc Games позволяет полностью сосредоточиться на создании нашей игры, — заявил креативный директор Full Metal Bagel Чао Чен. — Мы хотим, чтобы игроки участвовали с самого начала, и проводим тестирование, чтобы собрать отзывы и улучшить игровой опыт». Генеральный директор Arc Games Юн Им отметил, что видит огромный потенциал в Hell Express и гордится сотрудничеством с талантливой командой.