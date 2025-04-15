Опасная работа курьеров душ в дебютном трейлере стильного изометрического шутера Hell Express

Студия Full Metal Bagel Games представила дебютный трейлер своей первой игры — Hell Express. Это кооперативный PvE-шутер с изометрическим видом, рассчитанный на 1–4 игроков, где вам предстоит заняться… доставкой живых людей и душ через границу между миром живых и таинственным царством мёртвых — Лимбо.

Игрокам предстоит взять на себя роль курьеров из адской доставки, чья лицензия вызывает сомнения, а условия работы — смертельно опасны. Однако для бедных общин за пределами города Нью-Бэй они — последняя надежда. На вооружённых треккерах вы будете отправляться в опасные зоны, добывать ресурсы, созданные из человеческих воспоминаний, и выполнять необычные заказы.

В процессе прохождения игроки смогут улучшать своё снаряжение, раскрывать тайны Лимбо и постепенно узнавать эмоциональные истории клиентов, балансирующих на грани жизни и смерти.

Hell Express уже можно добавить в список желаемого в Steam. Плейтест намечен на 2025 год.