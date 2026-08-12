Космический экшен HELL GALAXY вышел из раннего доступа с финалом сюжета и новыми боссами

Космический экшен HELL GALAXY от независимой студии Italian Games Factory официально покинул ранний доступ Steam и получил масштабное обновление до версии 1.0. Проект пробыл на стадии бета-тестирования ровно 1 год с 31 июля 2025 года и за это время успел собрать смешанные отзывы геймеров. Игра сочетает в себе жанры темной научной фантастики, вирд-фикшна и трансгуманизма, а игроку отводится роль бывшего заключенного, чье сознание вживлено в биологический корабль без возможности вернуть человеческое тело.

С выходом полноценной версии разработчики завершили основную сюжетную линию, добавив порядка 5 часов новых главных миссий и полностью переработав диалоги в начале прохождения. Сюжет повествует о выживании изгнанника в опасной галактике Нетерун, где главному герою приходится сражаться не только за целостность корпуса биокорабля, но и за собственный разум, подверженный атакам призрачных сущностей.

Главным нововведением релизной версии стало открытие совершенно новой области под названием Руины Нетеруна. Это мрачный заброшенный регион, наполненный древней инопланетной архитектурой и мегалитическими конструкциями. Помимо исследования руин и поиска фрагментов прошлого, геймеров ждут 2 новых масштабных сражения с боссами, роли которых исполняют титанические биомеханические существа Колоссы.

Бестиарий игры также пополнился 2 новыми видами враждебных существ, известными под названиями Саранча и Gunlaxy. Для борьбы с возросшими угрозами авторы расширили возможности кастомизации биокорабля, добавив новые нейронные фрагменты и модули оборудования. Игрокам доступна глубокая перенастройка вооружения, двигателей и корпусных элементов, меняющая боевой режим судна между сбалансированным, агрессивным и оборонительным.

За время нахождения проекта в раннем доступе команда Italian Games Factory столкнулась с критикой игроков, в том числе из-за первоначального использования сгенерированной искусственным интеллектом озвучки. В предрелизных патчах разработчики полностью заменили синтетические голоса на живую человеческую озвучку, сохранив при этом машинный оттенок в речи биомеханических рейдеров. Вместе с релизом версии 1.0 в игре была окончательно переработана система сложности, предлагающая 3 режима прохождения, среди которых Стори, Рейдер и Хелл.

На текущий момент стоимость полной версии HELL GALAXY в Steam составляет 1050 рублей. Авторы подчеркнули, что полноценный релиз версии 1.0 не означает завершение поддержки проекта. Студия уже работает над техническими патчами, балансом и готовится к выпуску первого официального дополнения, предусмотренного обновленной дорожной картой.