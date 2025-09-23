ЧАТ ИГРЫ
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.4 297 оценок

Анонс русской нейросетевой озвучки для Hell is Us

Shimon Mood Shimon Mood

Shimonmood и NGC404 делают нейроозвучку для HELL IS US мрачного приключенческого экшена от Rogue Factor о герое, который возвращается в изолированную страну Хадею и сталкивается с таинственными аномалиями и реликтовыми существами.

Мы бережно сохраняем атмосферу оригинала и добавляем глубокий саунд-дизайн, чтобы «Хадея» звучала по новому на русском.
Комментарии:  20
SaintsEagle

ну и синтезированное убожество
Лучше с сабами поиграть

Shimon Mood

НЕТ! Будешь качать и играть !

dehis901

Лучшие

Аналиус

кайф мне нравится это лучше чем читать субтитры

Schong Di

Понимаю ИИ не все любят, но англ всё время слушать и смотреть сабы, да ну на..., надо смотреть что происходит на экране, а не читать текст внизу, отвлекаясь от порой интересных моментов. Я ЗА подобные озвучки!

riptor2012

Battlefield 6, также сделайте.

PolGhost

Уже около года не заходил в новости с содержимым "нейроозвучка для {здесь_название_игры}". Решил глянуть, как прогресс то, за год может стало лучше... Не знаю, на примере того, что услышал конкретно в этом ролике - лучше не стало. Все такое же плохое качество звука, неправильная интонация, глотания звуков и т.д. и т.п. Может у других ребят лучше - не могу сказать однозначно, но пока, прогресс если и есть, то весьма слабый

Если есть хороший российский дубляж - почему бы не поиграть в игру на русском языке. Если нет, то можно и на английском (или на другом языке, который устраивает). В данном случае, предпочту играть на английском, а не с такой "нейроозвучкой". Понимаю, что это не очень популярное мнение, но каждому своё. Я просто высказал мнение

Shimon Mood

Действительно.

BENDJI

Хорошо звучит.

ViksOne

Уже вроде есть нейросетевая озвучка

Shimon Mood

Всегда есть Но.

Блоха В Сарафане

Этот песок в звучании вообще никак не убрать? Матчасть не знаю

JustA_NiceGuy

Можно, тут уже вкусовщина.

xmyr4ik

Уже озвучивал кто то же ?

Shimon Mood

Есть... Можете сами послушать её

