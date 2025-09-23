Анонс русской нейросетевой озвучки для Hell is Us

Shimonmood и NGC404 делают нейроозвучку для HELL IS US мрачного приключенческого экшена от Rogue Factor о герое, который возвращается в изолированную страну Хадею и сталкивается с таинственными аномалиями и реликтовыми существами.

Мы бережно сохраняем атмосферу оригинала и добавляем глубокий саунд-дизайн, чтобы «Хадея» звучала по новому на русском.