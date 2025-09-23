Анонс русской нейросетевой озвучки для Hell is Us

Shimonmood и NGC404 делают нейроозвучку для HELL IS US мрачного приключенческого экшена от Rogue Factor о герое, который возвращается в изолированную страну Хадею и сталкивается с таинственными аномалиями и реликтовыми существами.
Мы бережно сохраняем атмосферу оригинала и добавляем глубокий саунд-дизайн, чтобы «Хадея» звучала по новому на русском.
ну и синтезированное убожество
Лучше с сабами поиграть
НЕТ! Будешь качать и играть !
Лучшие
кайф мне нравится это лучше чем читать субтитры
Понимаю ИИ не все любят, но англ всё время слушать и смотреть сабы, да ну на..., надо смотреть что происходит на экране, а не читать текст внизу, отвлекаясь от порой интересных моментов. Я ЗА подобные озвучки!
Battlefield 6, также сделайте.
Уже около года не заходил в новости с содержимым "нейроозвучка для {здесь_название_игры}". Решил глянуть, как прогресс то, за год может стало лучше... Не знаю, на примере того, что услышал конкретно в этом ролике - лучше не стало. Все такое же плохое качество звука, неправильная интонация, глотания звуков и т.д. и т.п. Может у других ребят лучше - не могу сказать однозначно, но пока, прогресс если и есть, то весьма слабый
Если есть хороший российский дубляж - почему бы не поиграть в игру на русском языке. Если нет, то можно и на английском (или на другом языке, который устраивает). В данном случае, предпочту играть на английском, а не с такой "нейроозвучкой". Понимаю, что это не очень популярное мнение, но каждому своё. Я просто высказал мнение
Действительно.
Хорошо звучит.
Уже вроде есть нейросетевая озвучка
Всегда есть Но.
Этот песок в звучании вообще никак не убрать? Матчасть не знаю
Можно, тут уже вкусовщина.
Уже озвучивал кто то же ?
Есть... Можете сами послушать её