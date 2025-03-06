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Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.9 53 оценки

Авторы атмосферного ролевого экшена Hell is Us посвятили геймплейной трейлер демонстрации механики расследования

butcher69
Новости

Издательство Nacon и разработчик Rogue Factor выпустили семиминутный геймплейный ролик своей амбициозной экшен-ролевой игры Hell is Us, где подробно показана механика расследования. В этом видео креативный директор игры, Жонатан Жак-Беллетте, раскрывает особенности игрового процесса, ориентированного на полную свободу игрока.

В Hell is Us игроки окажутся в таинственном мире, где им предстоит полагаться на свои навыки наблюдения и интуицию, чтобы раскрывать секреты загадочных земель. С помощью разговоров с персонажами и тщательно продуманных уровней, каждый выбор влияет на развитие событий и помогает продвигаться по игре. Подход player-plattering позволяет игрокам самостоятельно строить свой путь и исследовать мир.

Hell is Us выходит 4 сентября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Grentari

Как же она похожа на Дивури из Варфрейма...

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