Демоверсия Hell is Us для PS5 и Xbox Series выйдет 12 августа

Компании-издатели Nacon и Rogue Factor объявили, что выпустят демоверсию ролевого боевика Hell is Us для PlayStation 5 и Xbox Series 12 августа.

Демоверсия впервые вышла на ПК 2 июня и была удалена 24 июня.

Hell Is Us — приключенческая игра в жанре экшен. Действие разворачивается в альтернативной реальности, технологический уровень которой близок к современному. Этот мир — место жестокой гражданской войны, и, что ещё хуже, в центре конфликта оказываются таинственные монстры, напоминающие ожившие статуи.

Hell is Us выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 4 сентября.