ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.4 77 оценок

Демоверсия сюрреалистичного экшена Hell is Us стала доступна в Steam

butcher69 butcher69

Издательство Nacon и студия Rogue Factor выпустили демоверсию приключенческого экшена Hell is Us в Steam. Игроки могут опробовать первую главу уже сейчас — и только до 16 июня. А с 9 июня демо также станет частью фестиваля Steam "Играм быть".

Hell is Us — это не просто экшен, а вызов привычным игровым шаблонам. В игре отсутствуют мини-карты, GPS и маркеры заданий. Вместо этого разработчики предлагают концепцию player-plattering — подход, при котором игроку предстоит полагаться исключительно на инстинкты, наблюдательность и рукопашные навыки. Исследование мира и принятие решений становятся частью самого игрового процесса, а не механической следовалкой за маркерами.

Демоверсия включает первую главу — около 90 минут геймплея, но для тех, кто решит углубиться и исследовать все закоулки, времени может потребоваться больше. Игроков ждут тайны, атмосфера отчуждения и непростые сражения.

Релиз полной версии Hell is Us намечен на 4 сентября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Константин335

Качаю уже, как раз и затестю как она потянет на RTX 4060

Floww

это та сама которая ставит на колени видеокарты?)

My life is a game

в смысле?у меня все норм

Floww My life is a game

ну чет про нее писали что она 12 гигов минимум требует на норм графоне чтоб играть )

Константин335 My life is a game

А у тебя какая видеокарта?

GraF68ru

надо было в сис.требования для скачивания поставить 3090, учитывая их требования к самой игре.

My life is a game

Напишите пожалуйста свое мнение кто попробует

ArexSOnk

А самому в чем проблема попробовать? Демка же бесплатная

My life is a game ArexSOnk

да пробую. непонятно)но есть вот такие приколы