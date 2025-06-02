Демоверсия сюрреалистичного экшена Hell is Us стала доступна в Steam

Издательство Nacon и студия Rogue Factor выпустили демоверсию приключенческого экшена Hell is Us в Steam. Игроки могут опробовать первую главу уже сейчас — и только до 16 июня. А с 9 июня демо также станет частью фестиваля Steam "Играм быть".

Hell is Us — это не просто экшен, а вызов привычным игровым шаблонам. В игре отсутствуют мини-карты, GPS и маркеры заданий. Вместо этого разработчики предлагают концепцию player-plattering — подход, при котором игроку предстоит полагаться исключительно на инстинкты, наблюдательность и рукопашные навыки. Исследование мира и принятие решений становятся частью самого игрового процесса, а не механической следовалкой за маркерами.

Демоверсия включает первую главу — около 90 минут геймплея, но для тех, кто решит углубиться и исследовать все закоулки, времени может потребоваться больше. Игроков ждут тайны, атмосфера отчуждения и непростые сражения.

Релиз полной версии Hell is Us намечен на 4 сентября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.