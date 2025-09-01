Экшен-RPG Hell is Us получает неплохие оценки критиков - 79/100 на Metacritic и 82/100 на Opencritic

Экшен-RPG Hell is Us, дебютная игра студии Rogue Factor под руководством бывшего арт-директора Deus Ex Джонатана Жак-Белльте, получила в 79/100 баллов на Metacritic и 82/100 на OpenCritic. Критики отметили сильные стороны проекта, но также выделили спорные решения.

Плюсы:

Глубоко проработанная мрачная атмосфера с отсылками к современным социальным проблемам;

Сложная и гибкая боевая система в духе «соулслайков»;

Головоломки, поощряющие исследование мира без подсказок;

Отголоски классических игр серии The Legend of Zelda и хоррор-выживачей.

Минусы:

Полное отсутствие навигации и маркеров, что иногда приводит к ступору;

Однообразные противники и малое количество боссов;

Недостаточно выразительный главный герой, которого не спасает даже озвучка Элиаса Туфексиса;

Мелкий шрифт без возможности настройки.

Некоторые оценки:

GameSpot - 7 / 10;

DualShockers - 8.5 / 10;

Shacknews - 9 / 10;

PlayStation Universe - 9 / 10;

Push Square - 9 / 10;

GamePro - 8 / 10;

Gameblog - 8 / 10;

Xbox Achievements - 7,5/10.

Несмотря на противоречивость, Hell is Us называют смелым дебютом, который может стать культовым проектом для ценителей нелинейного геймплея и мрачной атмосферы.

Игра уже доступна на консолях для обладателей Deluxe-издания, а на PC ранний релиз состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.