ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.2 111 оценок

Экшен-RPG Hell is Us получает неплохие оценки критиков - 79/100 на Metacritic и 82/100 на Opencritic

AceTheKing AceTheKing

Экшен-RPG Hell is Us, дебютная игра студии Rogue Factor под руководством бывшего арт-директора Deus Ex Джонатана Жак-Белльте, получила в 79/100 баллов на Metacritic и 82/100 на OpenCritic. Критики отметили сильные стороны проекта, но также выделили спорные решения.

Плюсы:

  • Глубоко проработанная мрачная атмосфера с отсылками к современным социальным проблемам;
  • Сложная и гибкая боевая система в духе «соулслайков»;
  • Головоломки, поощряющие исследование мира без подсказок;
  • Отголоски классических игр серии The Legend of Zelda и хоррор-выживачей.

Минусы:

  • Полное отсутствие навигации и маркеров, что иногда приводит к ступору;
  • Однообразные противники и малое количество боссов;
  • Недостаточно выразительный главный герой, которого не спасает даже озвучка Элиаса Туфексиса;
  • Мелкий шрифт без возможности настройки.

Некоторые оценки:

  • GameSpot - 7 / 10;
  • DualShockers - 8.5 / 10;
  • Shacknews - 9 / 10;
  • PlayStation Universe - 9 / 10;
  • Push Square - 9 / 10;
  • GamePro - 8 / 10;
  • Gameblog - 8 / 10;
  • Xbox Achievements - 7,5/10.

Несмотря на противоречивость, Hell is Us называют смелым дебютом, который может стать культовым проектом для ценителей нелинейного геймплея и мрачной атмосферы.

Игра уже доступна на консолях для обладателей Deluxe-издания, а на PC ранний релиз состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

22
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
NatanieLzZ
Минусы: Полное отсутствие навигации и маркеров

Так наоборот плюс же, в игру играть надо, а не отключив мозг по маркерам бегать

13
vertehwost

Там локации отстойные судя по демке ориентироваться тяжело, в отличии от соулсов

6
Fronyx

Помню как народ от недавней Экспедиции 33 бомбил, что там нет карты и маркеров, хотя по сути кишка и коридоры везде

2
NatanieLzZ Fronyx

угу, я прем неприятно удивлен был тому, насколько оказуалились люди

Константин335
Полное отсутствие навигации и маркеров

Самый главный минус, который отбивает желание играть в эту игру. Демку играл и так же непонятно было куда идти и что делать

11
LogicDisciple

эх, нет в вас той романтики начало двухтысчных, когда тебя выкидывают в мир и ты только по диалогам и заметкам можешь найти цель...

4
SexualHarassmentPanda LogicDisciple
2
r23dom LogicDisciple

так и не могли, 90% проходилось методом тыка все что можно по 10 раз, попробуй поиграй в те игры без гайдов

1
Кей Овальд

Пока выглядит как проходняк.

7
Neko-Aheron

Сразу говорю - оптимизации нету

3
A E

hell is оптимизация.

YummyBayard

Кому ты это говоришь?

1
kedmaker
Однообразные противники и малое количество боссов

Вот и в трейлерах как бы были намёки на однообразие - как противников, так и механики боя. Ну а так - конечно, хз, как оно играется, уж тем более пох на оценки критиков) Но на релизе такое я точно не брал бы.

2
Пользователь ВКонтакте

Ещё по демке было понятно, что игра великолепна, особенно оптимизон там вообще шедевр. Надеюсь, что в полной версии он будет такой же. // Евгений Романенко

1
WerGC

лично от меня игра на 8,демку прошел понравилась

1
QAnon

очень ждем шедевра

1
Despot_Aspid

Демка понравилась. По началу не привычно, душновато, ведь думать заставляют)). Но быстро затягивает.

Полное отсутствие навигации и маркеров, что иногда приводит к ступору;

В нынешние времена это скорее плюс. Игра, то есть демка, именно этим и затягивает что нужно самому разобраться куда и зачем идти. И секретки там такие же, требуется усидчивость. Надеюсь релиз не подведёт.

YummyBayard

Тебе бы работу нормальную. И женщину.

1
Мясо с майонезом

её даже нет в списке популярных экшонов,откуда настолько надуманные цифры метавсритика ?