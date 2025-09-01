Экшен-RPG Hell is Us получает неплохие оценки критиков - 79/100 на Metacritic и 82/100 на Opencritic

Экшен-RPG Hell is Us, дебютная игра студии Rogue Factor под руководством бывшего арт-директора Deus Ex Джонатана Жак-Белльте, получила в 79/100 баллов на Metacritic и 82/100 на OpenCritic. Критики отметили сильные стороны проекта, но также выделили спорные решения.
Плюсы:
- Глубоко проработанная мрачная атмосфера с отсылками к современным социальным проблемам;
- Сложная и гибкая боевая система в духе «соулслайков»;
- Головоломки, поощряющие исследование мира без подсказок;
- Отголоски классических игр серии The Legend of Zelda и хоррор-выживачей.
Минусы:
- Полное отсутствие навигации и маркеров, что иногда приводит к ступору;
- Однообразные противники и малое количество боссов;
- Недостаточно выразительный главный герой, которого не спасает даже озвучка Элиаса Туфексиса;
- Мелкий шрифт без возможности настройки.
Некоторые оценки:
- GameSpot - 7 / 10;
- DualShockers - 8.5 / 10;
- Shacknews - 9 / 10;
- PlayStation Universe - 9 / 10;
- Push Square - 9 / 10;
- GamePro - 8 / 10;
- Gameblog - 8 / 10;
- Xbox Achievements - 7,5/10.
Несмотря на противоречивость, Hell is Us называют смелым дебютом, который может стать культовым проектом для ценителей нелинейного геймплея и мрачной атмосферы.
Игра уже доступна на консолях для обладателей Deluxe-издания, а на PC ранний релиз состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
Так наоборот плюс же, в игру играть надо, а не отключив мозг по маркерам бегать
Там локации отстойные судя по демке ориентироваться тяжело, в отличии от соулсов
Помню как народ от недавней Экспедиции 33 бомбил, что там нет карты и маркеров, хотя по сути кишка и коридоры везде
угу, я прем неприятно удивлен был тому, насколько оказуалились люди
Самый главный минус, который отбивает желание играть в эту игру. Демку играл и так же непонятно было куда идти и что делать
эх, нет в вас той романтики начало двухтысчных, когда тебя выкидывают в мир и ты только по диалогам и заметкам можешь найти цель...
так и не могли, 90% проходилось методом тыка все что можно по 10 раз, попробуй поиграй в те игры без гайдов
Пока выглядит как проходняк.
Сразу говорю - оптимизации нету
hell is оптимизация.
Кому ты это говоришь?
Вот и в трейлерах как бы были намёки на однообразие - как противников, так и механики боя. Ну а так - конечно, хз, как оно играется, уж тем более пох на оценки критиков) Но на релизе такое я точно не брал бы.
Ещё по демке было понятно, что игра великолепна, особенно оптимизон там вообще шедевр. Надеюсь, что в полной версии он будет такой же. // Евгений Романенко
лично от меня игра на 8,демку прошел понравилась
очень ждем шедевра
Демка понравилась. По началу не привычно, душновато, ведь думать заставляют)). Но быстро затягивает.
В нынешние времена это скорее плюс. Игра, то есть демка, именно этим и затягивает что нужно самому разобраться куда и зачем идти. И секретки там такие же, требуется усидчивость. Надеюсь релиз не подведёт.
Тебе бы работу нормальную. И женщину.
её даже нет в списке популярных экшонов,откуда настолько надуманные цифры метавсритика ?