Hell is Us не будет водить игроков за руку, придется полагаться на интуицию, дедукцию и наблюдательность

Вчерашний геймплейный трейлер Hell is Us показал, как игра будет вести игроков к секретам и дополнительным квестам без использования классических "маркеров" и "путевых точек".

Игра, анонсированная в апреле 2022 года, с самого начала вызвала немалый интерес. Новая работа команды Rogue Factory имеет мало общего с предыдущими тактическими работами студии, а последующие кадры представили Hell is Us как игру не менее странную, чем Death Stranding Хидео Кодзимы.

При этом, как уже давно было объявлено, бой и исследование будут одинаково важными элементами. Разработчики также пообещали, что карта игры не будет усеяна маркерами. Но это не потому, что в полуоткрытом мире игры не будет хватать интересных локаций.

Как подтвердил креативный директор Джонатан Жак-Беллетте, Hell is Us предложит множество секретов, за исключением того, что игра будет полагаться на интуицию игрока, чтобы привести его к этим скрытым квестам и объектам.

Наша основная философия проста: если инстинкт подсказывает вам, что здесь можно что-то сделать, значит, так оно и есть.

Большинство головоломок должны быть "ясными и интуитивно понятными", но будут и головоломки для игроков, ищущих более сложной задачи. Так что без "тщательного наблюдения и дедукции" не обойтись.