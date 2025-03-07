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Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.9 53 оценки

Hell is Us не будет водить игроков за руку, придется полагаться на интуицию, дедукцию и наблюдательность

Procy_on
Новости

Вчерашний геймплейный трейлер Hell is Us показал, как игра будет вести игроков к секретам и дополнительным квестам без использования классических "маркеров" и "путевых точек".

Игра, анонсированная в апреле 2022 года, с самого начала вызвала немалый интерес. Новая работа команды Rogue Factory имеет мало общего с предыдущими тактическими работами студии, а последующие кадры представили Hell is Us как игру не менее странную, чем Death Stranding Хидео Кодзимы.

При этом, как уже давно было объявлено, бой и исследование будут одинаково важными элементами. Разработчики также пообещали, что карта игры не будет усеяна маркерами. Но это не потому, что в полуоткрытом мире игры не будет хватать интересных локаций.

Как подтвердил креативный директор Джонатан Жак-Беллетте, Hell is Us предложит множество секретов, за исключением того, что игра будет полагаться на интуицию игрока, чтобы привести его к этим скрытым квестам и объектам.

Наша основная философия проста: если инстинкт подсказывает вам, что здесь можно что-то сделать, значит, так оно и есть.

Большинство головоломок должны быть "ясными и интуитивно понятными", но будут и головоломки для игроков, ищущих более сложной задачи. Так что без "тщательного наблюдения и дедукции" не обойтись.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Destroited

Игру ждет однозначный провал нынешние зумеры и в трех текстурах без стрелочки куда идти и без маркера на что нажимать заблудятся.

9
Илья Матецкий

Как мне нравятся такие громкие заявления:D Ты с каждым лично знаком, что бы такое балаболить?:D Если у тебя проблемы в твоём круге общения это не значит. что эти проблемы у других. Кто ж тебе виноват,, что у тебя такие тупые знакомые:D

-9
Destroited Илья Матецкий

Чувство юмора на распродаже купил ? Срочно беги делай возврат тебя обманули и подсунули китайскую подделку.

2
Jhon Kramer Илья Матецкий

Ну вон чел внизу. Уже настрожился. Ты о чем вообще?

0
Илья Матецкий Destroited

Да не отмазывайся, пошутил он, ага. Наболело небось:D А вот интересно, ты если играл в резиденты, ты медаль на кране сам нашёл?:D Или посреди болота в 5 резиденте Я вот честно не представляю, как такое без читов (noclip и fly) найти можно. Ну разве что ходить постоянно с прицелом включенным. А в Conan Exiles играл?:D Игра не загнулась\провалилась, давно существует.

-4
Destroited Илья Матецкий

Боже ты настолько жалок что тебя даже не жаль, оставайся один на один со своими комплексами малолетка.

-1
Unicorling

С моей внимательностью, я пропущу пол игры )

Кстати а авоведе есть миссии без маркеров, это уже интересно, когда по описанию координат ищешь где это находится , хоят такое было только пару раз пока. может дальше больше пока не знаю

1
JustMike

Если при исследовании придётся ориентироваться чисто через визуал (как в первых Ассасинах), то такое мы поощряем.

0
MalevolentGalileo

елден ринге разве не так было? там под какой куст(утрирую, конечно, но много) не загляни то пещера, то узилеще, то еще какое-нибудь...

0
Queenessy

Понятно, симулятор елден ринга, где без гайда не понятно, что происходит)

-5