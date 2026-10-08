Hell is Us получила крупное обновление и празднует достижение 2 миллионов игроков

Когда студия Rogue Factor отложила выход Hell is Us на Nintendo Switch 2, она также сообщила о переносе крупного обновления. Однако, похоже, планы изменились: обновление уже доступно на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а по этому случаю (а также в честь достижения отметки в 2 миллиона игроков — против 1,5 миллиона в прошлом месяце) был выпущен новый трейлер.

Обновление устраняет проблему с повреждением памяти, затрагивавшую сохранения и коллизию объектов на различных картах, но главное здесь — это десять новых «Пустых странников». Как показано в трейлере, среди них есть враг в капюшоне, напоминающий главного героя Реми: он вооружён двумя клинками и атакует стремительно.

У другого противника есть крылья, позволяющие ему пикировать вперёд и атаковать ногами. Ещё один передвигается на четырёх конечностях, каждая из которых снабжена лезвием для максимального урона. И это ещё не всё: вас поджидает мощный «Пустой странник», способный нанести сокрушительный удар по земле.

Hell is Us доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.