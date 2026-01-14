Hell Is Us получила новое обновление с исправлениями ошибок и поддержкой XeSS

Студия Rogue Factor выпустила обновление 1.5 для приключенческого экшина Hell is Us, добавляющее множество новых функций и исправляющее ошибки на всех платформах.
Те, кто надеялся на существенные изменения в сюжете, должны несколько умерить свои ожидания. Версия 1.5 в первую очередь — это улучшение качества и удобства использования, с заметными доработками интерфейса, управления, фоторежима и повышением общей стабильности. Именно такие патчи влияют на повседневность — особенно в игре, которая в первую очередь зависит от атмосферы, исследования и точного управления.
Примечания к версии 1.5:
Новые функции:
- Добавлена опция привязки к учетной записи MyNacon. Привязка учетной записи является добровольной и не влияет на игровой процесс.
- Игроки, подключивные свою учетную запись, получат в качестве косметического вознаграждения кепку Poutine Cap.
- Урон, наносимый заряженными атаками, отныне корректно отображается в панели информации.
- Чувствительность аналоговых джойстиков теперь можно настраивать непосредственно через пользовательский интерфейс.
- Добавлена функция циклического фокусирования на списках предметов, что делает навигацию более плавной.
- Добавлено вертикальное перемещение камеры в фоторежиме с помощью R2/L2 LT/RT.
- Добавлена опция для инвертирования оси Y в фоторежиме
- В настройках добавлена опция для активации полной анимации загрузки Datapad.
Исправления ошибок:
- Исправлена проблема с достижением Lend an Ear, если вы не поговорили с Луханом до того, как отдали ему радио.
- Различные исправления ошибок.
Только для ПК:
- Добавлена генерация кадров XeSS.
- Добавлена возможность переключения на ходьбу.
- Добавлено автоматическое переназначение клавиш в зависимости от раскладки клавиатуры.
Только для PS5:
- Исправлены названия трофеев для fr-fr, sp-mx и pt-pt.
