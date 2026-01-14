ЧАТ ИГРЫ
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.4 375 оценок

Hell Is Us получила новое обновление с исправлениями ошибок и поддержкой XeSS

Gruz_ Gruz_

Студия Rogue Factor выпустила обновление 1.5 для приключенческого экшина Hell is Us, добавляющее множество новых функций и исправляющее ошибки на всех платформах.

Те, кто надеялся на существенные изменения в сюжете, должны несколько умерить свои ожидания. Версия 1.5 в первую очередь — это улучшение качества и удобства использования, с заметными доработками интерфейса, управления, фоторежима и повышением общей стабильности. Именно такие патчи влияют на повседневность — особенно в игре, которая в первую очередь зависит от атмосферы, исследования и точного управления.

Примечания к версии 1.5:

Новые функции:

  • Добавлена опция привязки к учетной записи MyNacon. Привязка учетной записи является добровольной и не влияет на игровой процесс.
  • Игроки, подключивные свою учетную запись, получат в качестве косметического вознаграждения кепку Poutine Cap.
  • Урон, наносимый заряженными атаками, отныне корректно отображается в панели информации.
  • Чувствительность аналоговых джойстиков теперь можно настраивать непосредственно через пользовательский интерфейс.
  • Добавлена функция циклического фокусирования на списках предметов, что делает навигацию более плавной.
  • Добавлено вертикальное перемещение камеры в фоторежиме с помощью R2/L2 LT/RT.
  • Добавлена опция для инвертирования оси Y в фоторежиме
  • В настройках добавлена опция для активации полной анимации загрузки Datapad.

Исправления ошибок:

  • Исправлена проблема с достижением Lend an Ear, если вы не поговорили с Луханом до того, как отдали ему радио.
  • Различные исправления ошибок.

Только для ПК:

  • Добавлена генерация кадров XeSS.
  • Добавлена возможность переключения на ходьбу.
  • Добавлено автоматическое переназначение клавиш в зависимости от раскладки клавиатуры.

Только для PS5:

  • Исправлены названия трофеев для fr-fr, sp-mx и pt-pt.
Комментарии:  2
QueasyRush

Путин кап?

Twitch Stream Moments

Игра топ прошёл всю на все ачивки плюс платина 92 часа потребовалось