Hell is Us получила обновление для демоверсии с поддержкой русского языка

Первоначально анонсированная в 2022 году, предстоящая приключенческая игра Hell is Us готовится к выпуску в сентябре. Но если вы хотите попробовать игру до даты релиза, у вас теперь есть возможность ознакомиться с небольшой ее частью.

Ранее на этой неделе Rogue Factor выпустила обновление для демоверсии в Steam, которое добавило, помимо всего прочего, поддержку русского языка. Также были добавлены английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, корейский, польский, бразильский португальский и турецкий языки.

Разработчики исправили потенциальный бесконечный цикл, который мог возникнуть во время игровых действий, редкий сбой пользовательского интерфейса в диалоговой системе и добавили коллизию с моделью коровы.

Демонстрация Hell is Us доступна для Steam до 16 июня. Так что у вас достаточно времени, чтобы ознакомиться с ней.