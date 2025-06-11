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Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.3 93 оценки

Hell is Us получила обновление для демоверсии с поддержкой русского языка

monk70 monk70

Первоначально анонсированная в 2022 году, предстоящая приключенческая игра Hell is Us готовится к выпуску в сентябре. Но если вы хотите попробовать игру до даты релиза, у вас теперь есть возможность ознакомиться с небольшой ее частью.

Ранее на этой неделе Rogue Factor выпустила обновление для демоверсии в Steam, которое добавило, помимо всего прочего, поддержку русского языка. Также были добавлены английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, корейский, польский, бразильский португальский и турецкий языки.

Разработчики исправили потенциальный бесконечный цикл, который мог возникнуть во время игровых действий, редкий сбой пользовательского интерфейса в диалоговой системе и добавили коллизию с моделью коровы.

Демонстрация Hell is Us доступна для Steam до 16 июня. Так что у вас достаточно времени, чтобы ознакомиться с ней.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

ещё бы цену рублей 500 , 3к она никак не стоит

4
Lazy Mutton

За 500 рублей обычно совсем индюшатину нынче релизят.

Ну или на распродаже старые игры.

1
JackReacher

Ты пишешь из 2010 года?

Пользователь ВКонтакте

Недавно проверял у себя на компе.

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Оптимизация одна из лучших среди сегодняшних проектов.👍 Лично у меня игра летает даже на ультрах без первого патча. // Nvidia Power

4
Floww

поиграл полчаса - какая то дичь, скучно, устаревший графон, дико кривые анимации, унылая беготня по пустым локациям, скучные диалоги

2