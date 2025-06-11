Hell is Us получила обновление для демоверсии с поддержкой русского языка

Первоначально анонсированная в 2022 году, предстоящая приключенческая игра Hell is Us готовится к выпуску в сентябре. Но если вы хотите попробовать игру до даты релиза, у вас теперь есть возможность ознакомиться с небольшой ее частью.
Ранее на этой неделе Rogue Factor выпустила обновление для демоверсии в Steam, которое добавило, помимо всего прочего, поддержку русского языка. Также были добавлены английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, корейский, польский, бразильский португальский и турецкий языки.
Разработчики исправили потенциальный бесконечный цикл, который мог возникнуть во время игровых действий, редкий сбой пользовательского интерфейса в диалоговой системе и добавили коллизию с моделью коровы.
Демонстрация Hell is Us доступна для Steam до 16 июня. Так что у вас достаточно времени, чтобы ознакомиться с ней.
ещё бы цену рублей 500 , 3к она никак не стоит
За 500 рублей обычно совсем индюшатину нынче релизят.
Ну или на распродаже старые игры.
Ты пишешь из 2010 года?
Недавно проверял у себя на компе.
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Оптимизация одна из лучших среди сегодняшних проектов.👍 Лично у меня игра летает даже на ультрах без первого патча. // Nvidia Power
поиграл полчаса - какая то дичь, скучно, устаревший графон, дико кривые анимации, унылая беготня по пустым локациям, скучные диалоги