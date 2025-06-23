Hell Is Us получила взрослый рейтинг за кровь, насилие, наркотики и ненормативную лексику

Игра в жанре экшен-приключения Hell Is Us получила взрослый рейтинг от ESRB. Разрабатываемая Rogue Factor и издаваемая Nacon, игра должна выйти 4 сентября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Hell Is Us получила взрослый рейтинг 17+ из-за изображений крови, упоминания наркотиков, ненормативной лексики, непристойных тем и насилия. Как отмечается в резюме ESRB, игра предлагает игрокам роль военного дезертира, который выполняет личную миссию по раскрытию правды о своих родителях на фоне гражданской войны. Игра ведётся от третьего лица, и в значительной степени фокусируется на исследовании охваченных войной локаций, наполненных сверхъестественными гуманоидными существами, а также на помощи выжившим и столкновении с вражескими солдатами.

Битва является центральной частью игрового процесса, в котором игроки используют мечи и топоры в ближнем бою. Некоторые завершающие приёмы графически подчёркиваются кинематографическими ракурсами камеры, которые показывают, как врагов пронзают. Насилие не ограничивается боевыми сценариями, так как определённые сцены воспоминаний показывают призрачные фигуры мирных жителей, казнённых солдатами. Окружающее повествование включает тревожные образы, такие как висящие трупы, массовые захоронения и мёртвые тела, лежащие в больших лужах крови.

В дополнение к жестокому контенту игра включает в себя двусмысленные и сексуальные диалоги. . Другие намекают на мрачную и гнетущую атмосферу игрового мира, ссылаясь на нежелательные встречи и отчаяние жертв войны. Ссылки на наркотики также появляются как в диалогах, так и в текстовых описаниях. Ненормативная лексика, включая слово «f**k», присутствует на протяжении всей игры.