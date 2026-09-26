Hell Is Us снова перенесли - версия для Switch 2 выйдет только 27 октября

Версию Hell Is Us для Nintendo Switch 2 не успевают выпустить в запланированный срок. Релиз перенесли на 27 октября из-за проблем с логистикой и дистрибуцией, которые не зависят от разработчиков.

В Rogue Factor отдельно подчеркнули, что перенос никак не связан с техническим состоянием игры. По словам команды, порт для Switch 2 полностью готов, стабильно работает и не имеет проблем, препятствующих релизу.

Вместе с версией для Nintendo Switch 2 27 октября выйдет и крупное обновление Hell Is Us для всех платформ. Разработчики решили перенести его на ту же дату, чтобы игроки получили одинаковый игровой опыт одновременно.

Hell Is Us вышла в сентябре 2025 года и позднее стала доступна подписчикам Xbox Game Pass и PlayStation Plus. Теперь владельцам Nintendo Switch 2 придётся подождать до 27 октября, чтобы впервые отправиться в Хадею.