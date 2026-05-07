Hell is Us выйдет на Nintendo Switch 2; релиз состоится 24 сентября

Компания NACON официально подтвердила, что Hell is Us, одна из самых интригующих игр 2025 года, выйдет 24 сентября на Nintendo Switch 2. Портирование этого амбициозного приключения на консоль нового поколения Nintendo позволит еще большему количеству игроков погрузиться в Хадею — мир, в котором грань между кровавой гражданской войной и необъяснимой сверхъестественной катастрофой практически стирается.

Что отличает этот проект от современных экшн-игр, так это радикальный подход к исследованию мира и доверие к интеллекту игрока. В Hell is Us нет традиционных карт, маркеров заданий или ведущих за руку подсказок — мир игры открывается органично, а руководствоваться придется исключительно собственной интуицией и любопытством.

Вооруженный мечом и брошенный в самое сердце хаоса, игрок должен самостоятельно собирать воедино фрагменты болезненного прошлого героя. Это суровый и бескомпромиссный опыт, который на новом устройстве Nintendo обретет совершенно иное измерение.