Игроки обвинили Eurogamer в расизме из-за рецензии на Hell is Us, в которой героя назвали "скучным белым парнем"

Игроки раскритиковали рецензию портала Eurogamer на экшен Hell is Us, в которой журналист выразил разочарование главным героем игры, Реми, охарактеризовав его как "скучного белого парня в куртке". Игроки обвинили портал в расизме и непрофесионализме, отметив, что будь главгерой черным, журналист вряд ли бы осмелился написать что-то подобное.
Если бы персонаж был чернокожим, сказал бы рецензент "скучный чернокожий парень"? Сомневаюсь.
Комментарий "играю за скучного белого парня" сильно подорвал доверие к статье. В противовес чему? Скучному чёрному или скучному латиноамериканцу? Глупое заявление с расовой травлей в рецензии от так называемого профессионального журналиста.
По правде говоря, команда Eurogamer сейчас, наверное, празднует. Из-за того что люди в ярости кликают на их статью, они смотрят на количество просмотров и думают, что добились большого успеха.
Hell is Us - это экшен-адвенчура с элементами соулслайка, разработанная студией Rogue Factor и выпущенная Nacon. Действие разворачивается в вымышленной стране Хадеа, охваченной гражданской войной и сверхъестественными угрозами. Главный герой, Реми, отправляется на поиски своей семьи, раскрывая мрачные тайны мира, пропитанного атмосферой войны и человеческих страданий. Несмотря на похвалу за атмосферу, звуковое сопровождение и уникальный подход к исследованию без карты и подсказок, Eurogamer поставил игре 3 из 5 звезд, отметив, что сюжетная линия Реми недостаточно увлекательна, а сам протагонист не выделяется харизмой.
Недовольные, скуфо игроки всегда найдут очередной бред своего же недовольства 🤣 Как по мне игра получилась отличной во всём. // Евгений Романенко
Не скуфо игроки, а недорецензенты повесточных.
не отличная а хорошая
хотя печкин все также доставляет(хоть и не приходится километры пиликать на все равно побегать там нужно ну и запоминать что где)
Чуваки, забейте. Eurogamer были одними из тех, кто точно так же критиковали Days Gone за то, что протагонист белый мужчина-натурал. Вот так и оценивают игры "игровые журналисты".
Сейчас прибегут рассказывать про его платочек в заднем кармане.
Спор расистов, замороченных на цветах кожи. Не собираюсь вставать на защиту журналюг, но отмечу: расизма в характеристике ГГ не было. Автор не заявил что все белые герои игры/игр скучны или плохи из за того что они - белые.
Ошалевшие расисты(с обеих сторон) так зациклились на своём расстройстве, что видят "расизм" в любом упоминании цвета кожи и слове, которое якобы кого-то обижает. Если нежные души тригерруются на слова "белый", "чёрный", "педик", "тёлка" и т.д. - то это их проблема и пусть они её решают, их расстройства не наша забота.
Автор мог просто написать "минусом игры является скучный герой". Как раз такие акценты "белый", "черный" и делят людей, а не объединяют их.
Зато черные веселые....
скучный белый гетеросексуал
Интересно а кто воспринимает в серьез всякие журналюг когда они продажные твари готовы мать продать за бабло как и блогеры !