Игроки обвинили Eurogamer в расизме из-за рецензии на Hell is Us, в которой героя назвали "скучным белым парнем"

Игроки раскритиковали рецензию портала Eurogamer на экшен Hell is Us, в которой журналист выразил разочарование главным героем игры, Реми, охарактеризовав его как "скучного белого парня в куртке". Игроки обвинили портал в расизме и непрофесионализме, отметив, что будь главгерой черным, журналист вряд ли бы осмелился написать что-то подобное.

Если бы персонаж был чернокожим, сказал бы рецензент "скучный чернокожий парень"? Сомневаюсь.

Комментарий "играю за скучного белого парня" сильно подорвал доверие к статье. В противовес чему? Скучному чёрному или скучному латиноамериканцу? Глупое заявление с расовой травлей в рецензии от так называемого профессионального журналиста.

По правде говоря, команда Eurogamer сейчас, наверное, празднует. Из-за того что люди в ярости кликают на их статью, они смотрят на количество просмотров и думают, что добились большого успеха.

Hell is Us - это экшен-адвенчура с элементами соулслайка, разработанная студией Rogue Factor и выпущенная Nacon. Действие разворачивается в вымышленной стране Хадеа, охваченной гражданской войной и сверхъестественными угрозами. Главный герой, Реми, отправляется на поиски своей семьи, раскрывая мрачные тайны мира, пропитанного атмосферой войны и человеческих страданий. Несмотря на похвалу за атмосферу, звуковое сопровождение и уникальный подход к исследованию без карты и подсказок, Eurogamer поставил игре 3 из 5 звезд, отметив, что сюжетная линия Реми недостаточно увлекательна, а сам протагонист не выделяется харизмой.