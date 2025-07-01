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Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.4 100 оценок

Мрачное приключение Hell is Us "ушло на золото" - релиз 4 сентября

monk70 monk70

Hell is Us, долгожданная игра в жанре экшен и исследование, разрабатываемая Rogue Factor и издаваемая NACON, "ушла на золото". Это означает, что ее разработка завершена, и игра вошла в фазу подготовки к релизу с подтверждённой датой выхода 4 сентября 2025 года на Xbox Series, PS5 и ПК.

Кроме того, благодаря аккаунту в социальных сетях PlayStation Game Size стал известен размер скачиваемых файлов игры, по крайней мере на консоли Sony. Hell is Us будет весить 20,9 ГБ.

Hell is Us выйдет 4 сентября для владельцев Standard Edition с предварительной загрузкой, начинающейся 2 сентября. Владельцы Deluxe Edition могут предварительно загрузить игру 30 августа перед релизом 1 сентября.

Действие Hell is Us происходит в вымышленной стране, охваченной гражданской войной и сверхъестественными явлениями, и отличается дизайном без компасов или направляемых миссий, приглашая игрока исследовать и открывать мир самостоятельно, руководствуясь только интуицией и окружением.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
WerGC

отлично жду,демку прошел все отлично

6
Brainstoun

Мрачная не оптимизация которая даже 5080 не держит, ушла на золото ))) посмотрим сколько roвна выльется на неё )

3
Destroited

Ждем когда уйдет на торренты потому как шлак который делают на убогом Unreal Engine 5 покупать себя не уважать.

3
КонстантинEscadron

Трейлер хороший, демку не катал, но жду. Надеюсь они меня на пару с мафией не расстроят

2
Святой Джо

Лучше бы дедпейс 4 сварганили, а не это.

2
Snake Snaake Snaaaaaake

каким раком ты приплел сюда дедспейс вообще??

3
Пользователь ВКонтакте

Что то реально хоррорное выйдет, так ещё и на гипер графонистом UE5! Обязательно к покупке такой рулез 👍 Ждём🤗🍻 // Nvidia Power

2