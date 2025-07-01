Мрачное приключение Hell is Us "ушло на золото" - релиз 4 сентября

Hell is Us, долгожданная игра в жанре экшен и исследование, разрабатываемая Rogue Factor и издаваемая NACON, "ушла на золото". Это означает, что ее разработка завершена, и игра вошла в фазу подготовки к релизу с подтверждённой датой выхода 4 сентября 2025 года на Xbox Series, PS5 и ПК.

Кроме того, благодаря аккаунту в социальных сетях PlayStation Game Size стал известен размер скачиваемых файлов игры, по крайней мере на консоли Sony. Hell is Us будет весить 20,9 ГБ.

Hell is Us выйдет 4 сентября для владельцев Standard Edition с предварительной загрузкой, начинающейся 2 сентября. Владельцы Deluxe Edition могут предварительно загрузить игру 30 августа перед релизом 1 сентября.

Действие Hell is Us происходит в вымышленной стране, охваченной гражданской войной и сверхъестественными явлениями, и отличается дизайном без компасов или направляемых миссий, приглашая игрока исследовать и открывать мир самостоятельно, руководствуясь только интуицией и окружением.