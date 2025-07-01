Мрачное приключение Hell is Us "ушло на золото" - релиз 4 сентября

Hell is Us, долгожданная игра в жанре экшен и исследование, разрабатываемая Rogue Factor и издаваемая NACON, "ушла на золото". Это означает, что ее разработка завершена, и игра вошла в фазу подготовки к релизу с подтверждённой датой выхода 4 сентября 2025 года на Xbox Series, PS5 и ПК.
Кроме того, благодаря аккаунту в социальных сетях PlayStation Game Size стал известен размер скачиваемых файлов игры, по крайней мере на консоли Sony. Hell is Us будет весить 20,9 ГБ.
Hell is Us выйдет 4 сентября для владельцев Standard Edition с предварительной загрузкой, начинающейся 2 сентября. Владельцы Deluxe Edition могут предварительно загрузить игру 30 августа перед релизом 1 сентября.
Действие Hell is Us происходит в вымышленной стране, охваченной гражданской войной и сверхъестественными явлениями, и отличается дизайном без компасов или направляемых миссий, приглашая игрока исследовать и открывать мир самостоятельно, руководствуясь только интуицией и окружением.
отлично жду,демку прошел все отлично
Мрачная не оптимизация которая даже 5080 не держит, ушла на золото ))) посмотрим сколько roвна выльется на неё )
Ждем когда уйдет на торренты потому как шлак который делают на убогом Unreal Engine 5 покупать себя не уважать.
Трейлер хороший, демку не катал, но жду. Надеюсь они меня на пару с мафией не расстроят
Лучше бы дедпейс 4 сварганили, а не это.
каким раком ты приплел сюда дедспейс вообще??
Что то реально хоррорное выйдет, так ещё и на гипер графонистом UE5! Обязательно к покупке такой рулез 👍 Ждём🤗🍻 // Nvidia Power