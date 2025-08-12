На PS5 и Xbox Series вышла обновленная демоверсия мрачного экшена Hell is Us

Студия Rogue Factor сообщила о выходе обновленной демоверсии мрачного экшена Hell Is Us для PlayStation 5 и Xbox Series, а также о возвращении ее на ПК с рядом изменений, призванных повысить качество игры. Демка будет доступна до 28 августа.

Как сообщалось ранее, в демоверсии Hell Is Us игроки управляют Реми в начале игры, когда он начинает свое путешествие в Хадею. Идея демо-версии заключается в том, чтобы познакомить пользователей с боевой системой игры, хотя такие функции, как исследования, отложены до тех пор, когда игровой мир раскроется в полной мере.

Сюжет Hell Is Us рассказывает о противостоянии Реми сверхъестественным существам, известным как Hollow Walkers, и представляет собой полуоткрытый мир, в котором Реми ищет подсказки, чтобы найти своих пропавших родителей. В отличие от большинства современных игр этого жанра, Hell Is Us отказывается от традиционных элементов, таких как маршрутные точки, журналы квестов и маркеры на карте, а вместо этого предлагает игрокам внимательно следить за диалогами своего персонажа с NPC, которые помогут точно определить цели.

Издательство Nacon выпустит Hell Is Us для PS5, PC и Xbox Series X/S 4 сентября 2025 года.