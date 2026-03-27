На сайте ESRB была обновлена страница игры Hell is Us, и теперь в списке платформ указана Nintendo Switch 2

Разработчики из Rogue Factor и издатель Nacon пока официально не анонсировали версию игры Hell is Us для Nintendo Switch 2. Однако недавнее обнаружение официального рейтинга ESRB для версии игры под Switch 2 может свидетельствовать о том, что планы по выпуску всё‑таки существуют — и они продвинулись достаточно далеко.

Рейтинг ESRB обычно присваивается на поздних этапах разработки, поэтому есть вероятность, что подробности о версии Hell is Us для Switch 2 станут известны уже во время следующего Nintendo Direct. Пока же точная дата выхода остаётся неизвестной.

Hell is Us — приключенческая игра с видом от третьего лица, созданная на движке Unreal Engine 5. Её главная особенность — особый подход к дизайну игрового процесса: разработчики сознательно отказались от современных решений с обилием пользовательского интерфейса и сделали ставку на атмосферу и исследование мира.

Игра позиционируется как проект, в котором игроку практически не дают прямых подсказок — здесь нет ни мини‑карт, ни путевых точек, ни традиционных систем отслеживания квестов. Чтобы ориентироваться в мире и продвигаться по сюжету, игрокам приходится полагаться на детали окружающей обстановки, диалоги с неигровыми персонажами и собственную память. Такой подход создаёт эффект глубокого погружения и подчёркивает открытость игрового мира.

После релиза решение разработчиков минимизировать подсказки вызвало неоднозначную реакцию сообщества. Часть игроков высоко оценила этот ход: по их мнению, отсутствие привычных ориентиров усилило ощущение реалистичности и свободы, сделало процесс исследования более осмысленным и личным. Другие же сочли такой дизайн неудобным и даже раздражающим — без чётких указателей и маркеров некоторые пользователи испытывали трудности с пониманием целей и направлений развития сюжета, что порой приводило к фрустрации и снижению вовлечённости.

Hell is Us предлагает смелый эксперимент в жанре приключенческих игр, а потенциальный выход на Nintendo Switch 2 может познакомить с ним ещё более широкую аудиторию.