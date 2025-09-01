Основы проекта и свежие геймплейные кадры в новом ролике Hell is Us

Издатель Nacon представил новое видео Hell is Us, в котором за полтора минуты объясняются основы проекта и демонстрируются свежие кадры геймплея. Ролевая игра от студии Rogue Factor выйдет 4 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Сюжет разворачивается в изолированной стране, пережившей гражданскую войну и охваченной загадочной катастрофой. Последствием бедствия стали потусторонние существа, напоминающие ожившие статуи. Главный герой, Реми, отправляется в мрачное путешествие по этим землям, пытаясь разгадать тайну своего прошлого. История поднимает тему бесконечного цикла насилия, питаемого человеческими страстями и эмоциями.

Геймплей сочетает динамичные рукопашные схватки с исследованием полуоткрытого мира. В распоряжении игрока окажется набор оружия — от мечей и копий до топоров, каждое со своим стилем боя. В помощь будет дрон, способный отвлекать врагов. Важно, что в игре полностью отсутствуют карта, компас и привычные маркеры миссий. Такой ретро-подход вдохновлён играми 90-х и делает исследования более личными.

Rogue Factor ранее работала над Mordheim: City of the Damned, а креативным директором Hell is Us выступает Джонатан Жак-Беллетет, известный по Deus Ex: Human Revolution. Вдохновением для атмосферы служили фильм «Аннигиляция» и трилогия «Южный край» Джеффа Вандермира. Hell is Us обещает объединить философский подтекст с суровым и интуитивным геймплеем.