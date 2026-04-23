Патч 1.009 для Hell is Us исправил работу глифов и зависания игры

Студия Rogue Factor выпустила патч 1.009 (v1.6.1) для экшена Hell is Us на ПК и консолях текущего поколения. В этом обновлении разработчики сосредоточились на устранении критического бага, возникавшего при использовании глифов «Обжорство» (Gluttony) и «Затяжная боль» (Lingering Pain). Теперь противники корректно погибают, что избавляет игроков от «софтлоков» и невозможности дальнейшего продвижения по сюжету.

Список изменений патча 1.009.000 (22 апреля 2026 г.)

Исправления ошибок:

Устранена проблема «бессмертных» врагов при специфических глифов.

Данная ошибка могла привести к «софтлоку» (зависанию прогресса), так как вы больше не могли взаимодействовать с окружением.

Оптимизация:

Исправлены ошибки, приводившие к вылетам.

Повышена общая стабильность и плавность работы игры

Данный выпуск стал важным исправлением после выхода версии 1.007, которая, несмотря на полезные новшества, вызвала ряд технических сбоев. Обновление доступно для загрузки на PS5, Xbox Series X/S и ПК.