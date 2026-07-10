Перегруженный календарь сдвинул релиз Hell is Us на Switch 2 на 8 октября

Издатель Nacon и разработчики из Rogue Factor приняли решение отложить релиз приключенческого экшена Hell is Us на Nintendo Switch 2. Вместо намеченного 24 сентября игра выйдет 8 октября.

В заявлении разработчиков указано, что изменение планов — «лучшее решение для всех: нашей команды, наших партнеров и вас, игроков», позволяющее избежать выпуска игры в «напряженный период».

Смена даты выглядит логичной из-за высокой конкуренции: первоначальное окно релиза было крайне перегружено и совпадало с дебютом Fire Emblem: Fortune's Weave и Onimusha: Way of the Sword.

Кроме того, в это же время выходят другие крупные проекты, которые хоть и не появятся на Nintendo Switch 2, но способны перетянуть на себя все внимание прессы и аудитории: Marvel's Wolverine, The Blood of Dawnwalker, Control Resonant и Silent Hill Townfall.