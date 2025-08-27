Появилась первая оценка Hell is Us от японского журнала Famitsu - 31/40

В последнем номере журнала Famitsu была опубликована первая рецензия на Hell is Us, мрачного приключенческого экшена от студии Rogue Factor, релиз которого состоится 4 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Как все прошло? Можно сказать, что все прошло хорошо, но не отлично: по сравнению со стандартами японского издания, которое обычно очень щедро в своих оценках, 31/40, выставленных Hell is Us, не выглядят как проявление большого энтузиазма со стороны четырех редакторов, давших игре три 8 и одну 7.
- Hell is Us (PS5, Xbox Series) - 8/8/8/7 [31/40]
- SHUTEN ORDER (Switch) - 9/8/9/8 [34/40]
Иногда оценки журнала Famitsu не отражали мнение международной прессы, особенно если речь идет о каких-то японских играх, поэтому в отношении Hell is Us все еще ничего не решено, и вполне возможно, что оценки западных критиков окажутся выше.
О том, как обстоят дела на самом деле, станет известно, как только истечет эмбарго на официальные обзоры Hell is Us/
В сентябре и так не мало релизов, они умудрились цену поднять на свой «недо шедевр» хотя игра и так провалится
Хз, демка не впечатлила.
прошел демку для себя все решил но единственная проблема в сентябре игропад
, , нес нпс нпс , проэкт , открытыц .
Мне демка зашла. Карты нет, непись дает подсказки, надо читать, вникать, что говорят нпс, для меня необычно
Странная игра. Что то великолепно, что то всрато.