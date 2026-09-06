Разнообразие врагов расширяется: Hell is Us добавит десять уникальных угроз в октябрьском патче

Хотя Hell is Us в прошлом году немного выпала из повестки, студия Rogue Factor не забрасывает проект и продолжает прислушиваться к отзывам сообщества. Одним из самых частых пожеланий было увеличение разнообразия противников. Ответ разработчиков — масштабное обновление, которое выйдет уже 8 октября и добавит десять новых Пустых Ходоков. Обновление также получат и владельцы версии для Nintendo Switch 2 (релиз которой, изначально планировался на 24 сентября, но был перенесён).
Разработчики подчёркивают: новые враги — не просто перекрашенные версии старых моделей. Тизер, представленный Rogue Factor, демонстрирует несколько уникальных противников:
- Туловище, окружённое шестью меньшими сферами, которые оно запускает с дистанции — явно дальнобойная угроза, требующая тактического подхода.
- Полностью искажённая парящая фигура со скрещёнными конечностями — её движения и поведение пока остаются загадкой.
- Самый интригующий образец — Пустой Ходок, эволюционировавший до такой степени, что одна из его конечностей превратилась в оружие. Его движения удивительно напоминают Реми из других игр жанра Souls, что наводит на мысль: возможно, это не просто враг, а нечто вроде враждебного NPC, способного к сложному поведению.
Пока неизвестно, ограничится ли обновление только добавлением новых врагов, но с учётом того, что впереди ещё семь нераскрытых угроз, у фанатов есть повод для оптимизма.
За время после запуска игру посетили 1,5 миллиона игроков — и новое обновление, вероятно, привлечёт как старых поклонников, так и новичков, которые ждали более разнообразных противников.
В очередной раз,те, кто прошли игру на релизе были обоссаны и попущены) Ох уж эта современная индустрия // Иван Страждин
Великолепная игра. Единственный минус - это действительно очень скудный набор врагов. // Имхотеп Имхотеп
красивая пустышка с просранной концепцией гражданской войны...а могла бы получится конфетка. полусоулс с отличной идеей восстановления здоровья
Патч спустя год это сильно, но я бы сказал, что в игре оружия скорее не хватает, чем врагов, учитывая их три уровня.