Разнообразие врагов расширяется: Hell is Us добавит десять уникальных угроз в октябрьском патче

Хотя Hell is Us в прошлом году немного выпала из повестки, студия Rogue Factor не забрасывает проект и продолжает прислушиваться к отзывам сообщества. Одним из самых частых пожеланий было увеличение разнообразия противников. Ответ разработчиков — масштабное обновление, которое выйдет уже 8 октября и добавит десять новых Пустых Ходоков. Обновление также получат и владельцы версии для Nintendo Switch 2 (релиз которой, изначально планировался на 24 сентября, но был перенесён).

Разработчики подчёркивают: новые враги — не просто перекрашенные версии старых моделей. Тизер, представленный Rogue Factor, демонстрирует несколько уникальных противников:

Туловище, окружённое шестью меньшими сферами , которые оно запускает с дистанции — явно дальнобойная угроза, требующая тактического подхода.

, которые оно запускает с дистанции — явно дальнобойная угроза, требующая тактического подхода. Полностью искажённая парящая фигура со скрещёнными конечностями — её движения и поведение пока остаются загадкой.

со скрещёнными конечностями — её движения и поведение пока остаются загадкой. Самый интригующий образец — Пустой Ходок, эволюционировавший до такой степени, что одна из его конечностей превратилась в оружие. Его движения удивительно напоминают Реми из других игр жанра Souls, что наводит на мысль: возможно, это не просто враг, а нечто вроде враждебного NPC, способного к сложному поведению.

Пока неизвестно, ограничится ли обновление только добавлением новых врагов, но с учётом того, что впереди ещё семь нераскрытых угроз, у фанатов есть повод для оптимизма.

За время после запуска игру посетили 1,5 миллиона игроков — и новое обновление, вероятно, привлечёт как старых поклонников, так и новичков, которые ждали более разнообразных противников.