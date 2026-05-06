ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.4 402 оценки

Разработчики Hell is Us представят порцию нового контента 7 мая

Gruz_ Gruz_

Трансляция Nacon Connect пройдет 7 мая. В этот раз мероприятие будет иметь особый подтекст из-за серьезных финансовых трудностей, с которыми столкнулось издательство.

Одной из главных звезд шоу станет Hell is Us. Авторы проекта, тепло принятого критиками прошлой осенью, уже вовсю интригуют фанатов короткими роликами в сети. Ожидается, что на презентации официально представят порцию нового контента: это может быть как сюжетное дополнение, так и масштабный патч, расширяющий границы игры.

Помимо Hell is Us, в программе заявлены такие тайтлы, как The Mound, Edge of Memories и недавно анонсированная Hunter: The Reckoning – Deathwish.

Подробности узнаем уже завтра в 22:00 по московскому времени.

Трейлеры
7
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
WerGC

отличная игра но сильно недооцененная,надеюсь на продолжение

ps в остальном жду Hunter The Reckoning – Deathwish

4
AndrDen1988

Как игра? на что похоже? Соус лайк?

NoNamebiz

Отличная игра ,не для тех кто умеет только жать кнопки бесконечно , но и думать