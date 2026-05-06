Разработчики Hell is Us представят порцию нового контента 7 мая

Трансляция Nacon Connect пройдет 7 мая. В этот раз мероприятие будет иметь особый подтекст из-за серьезных финансовых трудностей, с которыми столкнулось издательство.

Одной из главных звезд шоу станет Hell is Us. Авторы проекта, тепло принятого критиками прошлой осенью, уже вовсю интригуют фанатов короткими роликами в сети. Ожидается, что на презентации официально представят порцию нового контента: это может быть как сюжетное дополнение, так и масштабный патч, расширяющий границы игры.

Помимо Hell is Us, в программе заявлены такие тайтлы, как The Mound, Edge of Memories и недавно анонсированная Hunter: The Reckoning – Deathwish.

Подробности узнаем уже завтра в 22:00 по московскому времени.