Разработчики Hell is Us рассказали о нововведениях, реализованных в новой демоверсии

Rogue Factor и Nacon поделились всеми нововведениями, которые были внесены в новую демоверсию Hell is Us, которая станет доступна уже сегодняна PS5, Xbox Series. Цель - продемонстрировать сообществу готовность студии-разработчика следовать рекомендациям, полученным после выпуска первой демоверсии, которая имела большой успех.

Обновленная демо-версия содержит важные нововведения и улучшения. В ней появились новые функции и новые опции настройки. Добавлен режим «Фото», позволяющий запечатлеть моменты игры. Появились новые опции для камеры, которую теперь можно зафиксировать или настроить так, чтобы она следовала за персонажем, а также отрегулировать плавность движения и поворота.

Инвентарь был переработан и теперь включает разделы «Избранное» и «Архив» для более быстрого доступа к предметам. Добавлен новый экран для более удобного выбора уровня сложности.

Более того, Hell is Us получила графическую оптимизацию и теперь поддерживает 4K разрешение при 60 FPS. Также была изменена система парирования и контратаки: теперь только некоторые атаки можно парировать, что отображается новым визуальным индикатором. Был добавлен специальный туториал, а анимация контратаки стала менее частой. Также была улучшена система прицеливания, теперь камера движется более плавно, а выбор целей стал более точным. Кроме того, было исправлено множество багов и проведено несколько оптимизаций для улучшения общей производительности.

Релиз Hell if Us состоится 4 сентября на PC, Xbox Series X и S и PlayStation 5.