Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.4 259 оценок

Режиссёр Hell is Us назвал внезапный анонс даты выхода Hollow Knight: Silksong "немного жестоким"

IKarasik IKarasik

Креативный директор Hell is Us Джонатан Жак-Беллетет (Jonathan Jacques-Belletête) высказался о внезапном выходе Hollow Knight: Silksong, назвав решение студии Team Cherry «немного бездушным». По его словам, «теневой» релиз игры 4 сентября 2025 года стал неожиданным ударом для множества других проектов, которые оказались в том же релизном окне.

Жак-Беллетет подчеркнул, что запуск Silksong совпал с планированными релизами более десяти игр, среди которых Demonschool, Aeterna Lucis, Little Witch in the Woods, CloverPit, Megabonk, Baby Steps, Faeland, Starbirds и Moros Protocol. Даже небольшие проекты, вроде Stomp and the Sword of Miracles, были вынуждены отложить кампанию на Kickstarter и выход демоверсии.

«Когда знаешь, что твой проект настолько масштабный — фактически ‘GTA 6 среди индии’, — выпускать его подобным образом немного… ну, вау. Это звучит чересчур», — отметил разработчик в подкасте Friends Per Second.

По его словам, в день объявления велась активная переписка с издателем, и внутри команды действительно обсуждали возможные изменения. Однако студия решила не переносить релиз, несмотря на конкурентное давление: «Мы понимали, что это будет трудно, но в итоге решили пройти через бурю».

В то же время Жак-Беллетет признал, что пострадали больше всего самые маленькие проекты, для которых перенос даты выпуска означал полную потерю рекламной кампании и возврат предзаказов. «Для нас это тоже было бы крайне сложно, но всё же мы были в выгоднее положении, чем многие другие».

Разработчик также отметил, что проблема выходит за рамки одной игры: релизный календарь стал настолько насыщенным, что найти «свободное окно» для запуска почти невозможно. «Пятнадцать лет назад конец лета был мёртвым сезоном для релизов. Теперь же тихих периодов просто не существует — всё время царит хаос», — подчеркнул он.

Мрачный экшен Hell is Us получил хвалебный трейлер

На фоне ситуации некоторые студии заявили о переносах, но при этом открестились от связи с Silksong. Например, Slay the Spire 2 была перенесена на март 2026 года, однако разработчики отдельно подчеркнули, что это решение не связано с релизом Team Cherry.

Hell is Us вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и получила оценки «выше среднего». Критики отметили удачное сочетание исследования, головоломок и боевой системы, хотя игра местами требует слишком глубокого внимания к окружению.

Комментарии:  15
JohnTornton

но только вот НИКТО НИКОМУ НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН
одно простое правило

бордерлендсу это почему то не мешает продаваться, даинг лайту новому тоже не помешает

может как обычно проблем в том, что ваша игра скучный кал? (и как раз всё им перечисленное какой то инди хлам, который и без силксонга никому не упёрся)

Избранный Белиара

Вы не правы. Что Borderlands, что Dying Light - известные франшизы. Во многом поэтому у них такой бешеный актив. С Silksong подобная ситуация, ибо фанбаза огромная.

Samson48

Ну ты сравнил конечно.

Vinzed

Мораль такова - что не делай, в интернете всегда найдется недовольный

DjаzZy

Скоро Хэйдис 2 ударит и начнётся новая волна нытья)

sasha1221d

Это которая про девку и шабаш ведьм?

Laver1 sasha1221d

про сестру загрея которая

Brainstoun

Чё так? Онлайн поплыл?

RickeyIMBA

С такой кринжовой игрой)) ничего не поможет, реальный хел из асс..

Tommy451

да ладно ведь, разные же целевые аудитории и ценовые категории, вон авторы Cronos чет не жалуются

CraftyWest

пофиг на жанры. Обосновывать жанром вообще тупо.

Вышла ИГРА одна лучше другой и точка. Остальное нюансы

Tommy451 CraftyWest

Лучше другой это субъективно. Если и сравнивать, то как это вообще сделать? сравнить экшен от третьего лица с платформером? или сравнить как продукт, и смотреть только на цену? есть еще куча факторов. Рынок не так прост.

Константин335

Тут да согласен, нужно было все таки заранее сообщить дату выхода Силксонга, а не делать так как сделали они

CraftyWest

Плак плак малютка, сидите обтекайте. В следующем году все от ГТА 6 бегать будут.

Хоть Рокстары каждый месяц ГТА 6 переносили, чтобы у остальных очко горело и они не знали когда выпуск назначить своих "игр"

Ellie Williams

