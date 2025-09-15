Режиссёр Hell is Us назвал внезапный анонс даты выхода Hollow Knight: Silksong "немного жестоким"

Креативный директор Hell is Us Джонатан Жак-Беллетет (Jonathan Jacques-Belletête) высказался о внезапном выходе Hollow Knight: Silksong, назвав решение студии Team Cherry «немного бездушным». По его словам, «теневой» релиз игры 4 сентября 2025 года стал неожиданным ударом для множества других проектов, которые оказались в том же релизном окне.

Жак-Беллетет подчеркнул, что запуск Silksong совпал с планированными релизами более десяти игр, среди которых Demonschool, Aeterna Lucis, Little Witch in the Woods, CloverPit, Megabonk, Baby Steps, Faeland, Starbirds и Moros Protocol. Даже небольшие проекты, вроде Stomp and the Sword of Miracles, были вынуждены отложить кампанию на Kickstarter и выход демоверсии.

«Когда знаешь, что твой проект настолько масштабный — фактически ‘GTA 6 среди индии’, — выпускать его подобным образом немного… ну, вау. Это звучит чересчур», — отметил разработчик в подкасте Friends Per Second.

По его словам, в день объявления велась активная переписка с издателем, и внутри команды действительно обсуждали возможные изменения. Однако студия решила не переносить релиз, несмотря на конкурентное давление: «Мы понимали, что это будет трудно, но в итоге решили пройти через бурю».

В то же время Жак-Беллетет признал, что пострадали больше всего самые маленькие проекты, для которых перенос даты выпуска означал полную потерю рекламной кампании и возврат предзаказов. «Для нас это тоже было бы крайне сложно, но всё же мы были в выгоднее положении, чем многие другие».

Разработчик также отметил, что проблема выходит за рамки одной игры: релизный календарь стал настолько насыщенным, что найти «свободное окно» для запуска почти невозможно. «Пятнадцать лет назад конец лета был мёртвым сезоном для релизов. Теперь же тихих периодов просто не существует — всё время царит хаос», — подчеркнул он.

На фоне ситуации некоторые студии заявили о переносах, но при этом открестились от связи с Silksong. Например, Slay the Spire 2 была перенесена на март 2026 года, однако разработчики отдельно подчеркнули, что это решение не связано с релизом Team Cherry.

Hell is Us вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и получила оценки «выше среднего». Критики отметили удачное сочетание исследования, головоломок и боевой системы, хотя игра местами требует слишком глубокого внимания к окружению.