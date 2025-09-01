Состоялся ранний релиз экшен-RPG Hell is Us - PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня состоялся ранний релиз экшен-RPG Hell is Us, дебютной игры студии Rogue Factor. Она уже стала доступна владельцам Deluxe-издания игры. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.
Действие Hell is Us разворачивается в альтернативной реальности, технологический уровень которой близок к современному. Идёт жестокая гражданская война, параллельно с которой появляются ещё и таинственные монстры, напоминающие ожившие статуи.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Релиз стандартного издания состоится 4 сентября.
не знаю. демку поиграл - не зацепила... хотя концепция прикольная. всё как-то дёшево что ли...
Лютый мыльный кал, играл в демо летом, 50 фпс с DLSS качество, лагадром адов, при том, что на NVMe M.2 устанавливал.
Ща калоеды налетят "Да у тебя комп помойка, купи нормальный, у меня 90+ фпс на 5090"
все в зелёный магазин
Зачем?Ранний доступ какой то поделки.
сырая капец и отдает дишманом, одним словом кал, уж извините(
Следуйте советом и не надо это внебрачного сына ковчега "геймдева" пощрять. Так ещё и сырой продукт на выходе это греховного порева вышел. Это трогать без резинового чехла опасно как для ментального, так и физического здоровья вас и близких. Отборный трёхкратно не доверенный кал
Проще задницу натереть тайландским перцем и пойти играть в дарксоулс. Полезнее будет. Честно слово.
Представляю как там всё лагает судя по последним новостям)))
По качеству такое же гомно как Lost soul Aside?))
отлична игра не сравнивай с этим мусором
финалка со сталкером устроили порево и уних родился внебрачный сын от бомжа?
Игра очень неплохая и идет неплохо в 4к на ультра в DLAA
подтверждаю добрые люди отдают бесплатно,размер по нынешним меркам смешной 25гб