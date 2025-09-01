ЧАТ ИГРЫ
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.2 115 оценок

Состоялся ранний релиз экшен-RPG Hell is Us - PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся ранний релиз экшен-RPG Hell is Us, дебютной игры студии Rogue Factor. Она уже стала доступна владельцам Deluxe-издания игры. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

Экшен-RPG Hell is Us получает неплохие оценки критиков - 79/100 на Metacritic и 82/100 на Opencritic

Действие Hell is Us разворачивается в альтернативной реальности, технологический уровень которой близок к современному. Идёт жестокая гражданская война, параллельно с которой появляются ещё и таинственные монстры, напоминающие ожившие статуи.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Релиз стандартного издания состоится 4 сентября.

Искусственный интеллeкт

не знаю. демку поиграл - не зацепила... хотя концепция прикольная. всё как-то дёшево что ли...

8
Nick1906

Лютый мыльный кал, играл в демо летом, 50 фпс с DLSS качество, лагадром адов, при том, что на NVMe M.2 устанавливал.

7
Alarmsy

Ща калоеды налетят "Да у тебя комп помойка, купи нормальный, у меня 90+ фпс на 5090"

9
REX12579

все в зелёный магазин

5
VIGITAL ART

Зачем?Ранний доступ какой то поделки.

6
DESOL4TE

сырая капец и отдает дишманом, одним словом кал, уж извините(

4
Ammati

Следуйте советом и не надо это внебрачного сына ковчега "геймдева" пощрять. Так ещё и сырой продукт на выходе это греховного порева вышел. Это трогать без резинового чехла опасно как для ментального, так и физического здоровья вас и близких. Отборный трёхкратно не доверенный кал
Проще задницу натереть тайландским перцем и пойти играть в дарксоулс. Полезнее будет. Честно слово.

4
vvvjust

Представляю как там всё лагает судя по последним новостям)))

3
J a r v i s

По качеству такое же гомно как Lost soul Aside?))

3
WerGC

отлична игра не сравнивай с этим мусором

1
Властелин Сосцов

финалка со сталкером устроили порево и уних родился внебрачный сын от бомжа?

3
Neko-Aheron

Игра очень неплохая и идет неплохо в 4к на ультра в DLAA

3
WerGC

подтверждаю добрые люди отдают бесплатно,размер по нынешним меркам смешной 25гб

2
