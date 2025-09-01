Состоялся ранний релиз экшен-RPG Hell is Us - PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня состоялся ранний релиз экшен-RPG Hell is Us, дебютной игры студии Rogue Factor. Она уже стала доступна владельцам Deluxe-издания игры. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

Действие Hell is Us разворачивается в альтернативной реальности, технологический уровень которой близок к современному. Идёт жестокая гражданская война, параллельно с которой появляются ещё и таинственные монстры, напоминающие ожившие статуи.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Релиз стандартного издания состоится 4 сентября.