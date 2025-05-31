Создатели Hell is Us объяснили, почему для работы в 4K с 30 fps требуется RTX 4090

Недавно стали известны системные требования долгожданной RPG Hell is Us. Но больше всего поразило требование к игре на Ultra в разрешении 4K: студия рекомендует RTX 4090 для того, чтобы добиться всего 30 fps, даже с включенным апскейлингом.
По словам разработчиков, конфигурация Ultra была создана с абсолютным упором на качество графики, а не на производительность. Суть в том, чтобы выжать из графики максимум. И хотя RTX 4090 может работать с частотой более 30 fps, по словам разработчиков, достичь 60 fps на стабильной основе не удастся, и именно поэтому они решили установить 30 fps как официальную планку.
Мы приводим оценки производительности, основанные на довольно консервативных бенчмарках. Ультра настройки призваны довести визуальную точность до максимума - и мы имеем в виду именно ультра. При настройках Ultra мы отдаем предпочтение не частоте кадров, а качеству изображения.
Мы просто реалистичны в общении, чтобы избежать чрезмерных ожиданий. Наша цель - четко сформулировать требования, а не просто ограничить возможности вашей системы.
Кроме того, они отметили, что у игроков будет полная свобода в выборе графических настроек, а режим Ultra - это лишь «максимальный потолок» уровня качества изображения. Что касается апскейлинга, то по умолчанию игра использует технологию TSR, но также поддерживает DLSS, XeSS и FSR. В режиме Ultra уровень апскейлинга минимален, а разрешение приближено к нативному.
На следующей неделе будет выпущена демоверсия для ПК, в которой игроки смогут проверить производительность игры на своих собственных ПК. «Все ПК разные, и производительность в реальности может вас удивить», - отметили представители студии.
Наша цель - четко сформулировать требования
Попробуйте сформулировать оптимизацию...
Как?
"Мы наняли пачку криворуких индусов, которые сделали этот "шедевр". Ведь "разработка дорожает" (с) . Поэтому вот вам поделка в 30 фпс на топ пк. Больные люди
Из-за хомячков, которые жрут такое и считают нормой (таких и на пегаче много) разрабы всё больше и борзеют.
Они не столько борзеют, сколько глупеют.
Ахаха, купите карточку за 3к зелени и играйте в 30 ФэПэЭс. Лол.
Очередная шляпа на багучем UE5
ты переводишь новость или придумываешь? в оригинале написано про 10 процентов, зачем нужна эта отсебятина?
Качество разработки рухнуло ниже плинтуса. И графика, которую раньше тянула 1070 в 60 fps, теперь требует каких-то невероятных мощностей. Вот оно, поколение, которое "спрашивает у ИИ". И дальше будет только хуже.
Для консолей все равно придётся потеть, если порт будет ужасный то провал в продажах будут а пк это и так сойдет купи новую карту если не тянет ну или генерацию включи.
Зачем мне включать генерацию? Я помню, как выглядит настоящая графика без апскейлов.
Если для тебя конечно если поддерживается старый i7 даст о себе знать, о котором ты не говоришь будто тайна из тайн.
При настройках Ultra мы отдаем предпочтение не частоте кадров
симулятор слайдшоу получается
Ну пусть они и честно говорят и не лукавят, но все же это откровенный борщ. В игре не будет какого-то графона будущего, чтоб такие требования выдвигать. В оптимизацию совсем не хотят, как и 90% разработчиков в наше время
Лол, да тут на пегаче мне задвигали, что Индиана Джонс достоин тех требований, что игра требует. В данном случае разрабы лишь творят то, что им позволяют игроки (а точнее хомячки).
Глянул видосик геймплейный - да чето там нечему быть для таких мощностей!!! Криворукость - да видимо это уже нормой стала!!
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