Создатели Hell is Us объяснили, почему для работы в 4K с 30 fps требуется RTX 4090

Недавно стали известны системные требования долгожданной RPG Hell is Us. Но больше всего поразило требование к игре на Ultra в разрешении 4K: студия рекомендует RTX 4090 для того, чтобы добиться всего 30 fps, даже с включенным апскейлингом.

По словам разработчиков, конфигурация Ultra была создана с абсолютным упором на качество графики, а не на производительность. Суть в том, чтобы выжать из графики максимум. И хотя RTX 4090 может работать с частотой более 30 fps, по словам разработчиков, достичь 60 fps на стабильной основе не удастся, и именно поэтому они решили установить 30 fps как официальную планку.

Мы приводим оценки производительности, основанные на довольно консервативных бенчмарках. Ультра настройки призваны довести визуальную точность до максимума - и мы имеем в виду именно ультра. При настройках Ultra мы отдаем предпочтение не частоте кадров, а качеству изображения.



Мы просто реалистичны в общении, чтобы избежать чрезмерных ожиданий. Наша цель - четко сформулировать требования, а не просто ограничить возможности вашей системы.

Кроме того, они отметили, что у игроков будет полная свобода в выборе графических настроек, а режим Ultra - это лишь «максимальный потолок» уровня качества изображения. Что касается апскейлинга, то по умолчанию игра использует технологию TSR, но также поддерживает DLSS, XeSS и FSR. В режиме Ultra уровень апскейлинга минимален, а разрешение приближено к нативному.

На следующей неделе будет выпущена демоверсия для ПК, в которой игроки смогут проверить производительность игры на своих собственных ПК. «Все ПК разные, и производительность в реальности может вас удивить», - отметили представители студии.