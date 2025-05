Стали известны системные требования к ПК Hell Is Us. Демоверсия будет доступна в Steam в первой половине июня

В сообщении на официальном форуме Steam Nacon и Rogue Factory объявили, что их приключенческая игра от третьего лица Hell Is Us получит играбельную демоверсию в Steam с 2 по 16 июня 2025 года. Они знают, что консольные игроки также хотели бы попробовать игру, но объясняют, что из-за технических ограничений это в настоящее время невозможно. Они честно говорят, что гораздо проще выпустить демоверсию на ПК. Однако Nacon подчеркивает, что Hell Is Us выйдет одновременно на ПК и консолях с тем же содержанием и уровнем полировки.

Nacon говорит, что Hell Is Us была разработана не как простая игра, а как доступная. Вот почему и демоверсия, и полная игра будут иметь три уровня сложности с несколькими модификаторами для настройки вашей собственной сложности. Разработчик предлагает игрокам попробовать все уровни сложности, чтобы найти тот, который им подходит лучше всего. Более того, хотя демоверсия будет иметь только поддержку английского языка и озвучку, полная игра также будет включать французскую озвучку, а также поддержку следующих языков в тексте и субтитрах: русский, английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский (упрощенный), польский, португальский, японский, корейский и турецкий.

Также были объявлены требования к ПК, и они следующие:

Минимальные:

ОС: Windows 10 64-разрядная

Процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 3 3300X

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 ГБ или AMD Radeon RX 5600 XT, 6 ГБ

DirectX: Версия 12

Накопитель: 30 ГБ свободного места SSD

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10 64-разрядная

Процессор: Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 5 7600

Память: 32 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 11 ГБ или AMD Radeon RX 6750 XT, 12 ГБ

DirectX: Версия 12

Накопитель: 30 ГБ свободного места SSD

Выход Hell Is Us запланирован на 4 сентября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.