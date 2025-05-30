Судя по превью, Hell is Us - одна из самых оригинальных и креативных экшен-RPG 2025 года

В апреле 2022 г. издатель Nacon официально анонсировал свой новейший проект, приключенческую игру от третьего лица под названием Hell is Us, и сегодня эта многообещающая игра получила новые игровые видеоролики и превью.

Разработанная студией Rogue Factor, Hell is Us не будет иметь карт или руководств, а ваша интуиция будет определять путешествие, обещая уникальный опыт.

Как отмечает IGN, Hell is Us впечатляет своей графикой и атмосферой, хотя традиционный подход к приключениям порой может показаться жестким. Тем не менее, она считается одной из самых оригинальных и креативных экшен-RPG 2025 года.

IGN

Я был глубоко впечатлен визуальными эффектами и атмосферой Hell is Us, которая представляет собой увлекательную — но несколько странную — смесь фэнтези и научной фантастики. Сеттинг чрезвычайно убедителен, но временами более жесткий, традиционный подход Hell is Us к приключенческой игре, направленный на поглощение деталей и выживание в этом мире, казался немного слишком степенным.



Тем не менее, я был весьма увлечен странным, новым сеттингом, созданным Rogue Factor, и пока что игра имеет все задатки стать одним из самых оригинальных и креативных подходов к жанру экшен-RPG в 2025 году. Учитывая, что в этом году уже произошел подъем Blue Prince с её переосмыслением roguelite с элементами головоломки, было бы вполне уместно, если бы Hell is Us также добилась успеха с собственным инновационным взглядом на RPG.

GamesRadar

Есть много общих элементов, но я согласен, что это может быть упрощенным способом взглянуть на игру. Хотя возможности технических дронов немного напоминают The Surge, а враги и острые рукопашные бои напоминают Mortal Shell, сочетание элементов в Hell is Us действительно ощущается как ничто другое. Я с нетерпением жду продолжения исследования призрачных гробниц под этой кровавой гражданской войной — хотя я знаю, что впереди у Реми, безусловно, много темных открытий.

GameRant

Я играл в Hell is Us три часа и с тех пор думал об этом, борясь с мыслями, с которыми, как родитель, я бы предпочел не сталкиваться. Hell is Us умеет зацепить вас и заставить задуматься о вещах, которые, честно говоря, большинство людей предпочли бы проигнорировать. Определенно есть что сказать о том, как игра создает лудонарративную гармонию между историей и игровым процессом, — но после трех часов в Hell is Us я не знаю, хватит ли у меня сил даже сказать «лудонарративная гармония», не говоря уже о том, чтобы объяснить ее должным образом.



Hell is Us — тяжелая игра, и она ожидает, что игрок будет нести этот груз. То, насколько каждый игрок готов столкнуться с этим внутренним вызовом, в конечном итоге может определить, насколько увлекательной для него будет игра.

Hell is Us выйдет 4 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.