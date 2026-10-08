Цифровой релиз Hell Is Us на Switch 2 состоится сегодня вопреки недавнему переносу

Студия Rogue Factor и издательство Nacon приняли крайне редкое для игровой индустрии решение: авторы экшен-RPG в поджанре souls-like Hell Is Us полностью отменили ранее объявленный перенос игры и вернули её на первоначальную дату релиза. Цифровая версия проекта для консоли Nintendo Switch 2 станет доступна игрокам уже сегодня — 8 октября.

Изначально выход Hell Is Us на портативной платформе Nintendo планировался на конец сентября, однако позже его сместили на 8 октября. Буквально неделю назад разработчики повторно скорректировали график, объявив о вынужденной задержке до 27 октября. Команда объясняла это непредвиденными логистическими трудностями и проблемами с дистрибуцией, подчёркивая, что сам порт технически полностью готов, стабилен и не требует доработок.

Судя по всему, Rogue Factor удалось оперативно урегулировать внешние вопросы с платформодержателем, что позволило выпустить игру в «цифре» без опозданий. Вместе с релизом на Switch 2 на всех остальных целевых платформах (PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S) сегодня выходит и обещанное крупное контентное обновление, добавляющее 10 новых видов опасных противников.

Радостная новость касается исключительно цифрового релиза в eShop. Текущие логистические нюансы всё ещё накладывают ограничения на производство и доставку физических носителей. Из-за этого дисковые и картриджные издания Hell Is Us для розничных магазинов появятся на прилавках со сдвигом в три недели — 27 октября.