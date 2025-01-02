Epic Games Store раздаёт шутер Hell Let Loose

В Epic Games Store продолжается праздничная раздача игр, приуроченная к началу нового года. На этот раз пользователи могут бесплатно получить многопользовательский шутер Hell Let Loose.

Игра будет доступна для бесплатного скачивания до 9 января, 17:00 по московскому времени. Однако предложение недоступно для пользователей из России и Беларуси.

Hell Let Loose – это реалистичный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во времена Второй мировой войны. Игроки смогут принять участие в исторических сражениях, таких как высадка в Нормандии, битва за Сталинград, Арденнская операция и другие.

Проект был разработан студиями Expression Games и Cover 6 Studios. Его релиз состоялся в июле 2021 года, и игра доступна не только на ПК, но и на консолях PlayStation 4/5 и Xbox Series S/X.

Следующим проектом в раздаче станет симулятор Turmoil, который будет доступен в период с 9 по 16 января.