Epic Games Store раздаёт шутер Hell Let Loose

В Epic Games Store продолжается праздничная раздача игр, приуроченная к началу нового года. На этот раз пользователи могут бесплатно получить многопользовательский шутер Hell Let Loose.
Игра будет доступна для бесплатного скачивания до 9 января, 17:00 по московскому времени. Однако предложение недоступно для пользователей из России и Беларуси.
Hell Let Loose – это реалистичный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во времена Второй мировой войны. Игроки смогут принять участие в исторических сражениях, таких как высадка в Нормандии, битва за Сталинград, Арденнская операция и другие.
Проект был разработан студиями Expression Games и Cover 6 Studios. Его релиз состоялся в июле 2021 года, и игра доступна не только на ПК, но и на консолях PlayStation 4/5 и Xbox Series S/X.
Следующим проектом в раздаче станет симулятор Turmoil, который будет доступен в период с 9 по 16 января.
мдааа дно пробито
Ну это конечно такое себе. Могли бы раскошелиться на все длс хотя бы.
Так раскошелься, что мешает?
Игра скучная, зачем оно мне надо. Даже не забирал тот же сквад только WW2.
А squad где раздавали ? Не было таких раздач
Игра вообще чисто для любителей пвп пострелять, не могли уже хотя бы одну AA сингл раздать.