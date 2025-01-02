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Hell Let Loose 06.06.2019
Экшен, Шутер, От первого лица
6.7 88 оценок

Epic Games Store раздаёт шутер Hell Let Loose

Simple Jack
Новости

В Epic Games Store продолжается праздничная раздача игр, приуроченная к началу нового года. На этот раз пользователи могут бесплатно получить многопользовательский шутер Hell Let Loose.

Игра будет доступна для бесплатного скачивания до 9 января, 17:00 по московскому времени. Однако предложение недоступно для пользователей из России и Беларуси.

Hell Let Loose – это реалистичный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во времена Второй мировой войны. Игроки смогут принять участие в исторических сражениях, таких как высадка в Нормандии, битва за Сталинград, Арденнская операция и другие.

Проект был разработан студиями Expression Games и Cover 6 Studios. Его релиз состоялся в июле 2021 года, и игра доступна не только на ПК, но и на консолях PlayStation 4/5 и Xbox Series S/X.

Следующим проектом в раздаче станет симулятор Turmoil, который будет доступен в период с 9 по 16 января.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
jax baron

мдааа дно пробито

1
ЮрецОдесса

Ну это конечно такое себе. Могли бы раскошелиться на все длс хотя бы.

1
spaMER_ID

Так раскошелься, что мешает?

1
ЮрецОдесса spaMER_ID

Игра скучная, зачем оно мне надо. Даже не забирал тот же сквад только WW2.

-1
Adalat ЮрецОдесса

А squad где раздавали ? Не было таких раздач

0
kotasha

Игра вообще чисто для любителей пвп пострелять, не могли уже хотя бы одну AA сингл раздать.

0