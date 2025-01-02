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Hell Let Loose 06.06.2019
Экшен, Шутер, От первого лица
6.7 85 оценок

Hell Let Loose может стать последней бесплатной игрой в праздничной раздаче Epic Games Store

butcher69
Новости

Epic Games Store завершит праздничную раздачу игр 2 января, и, по информации надежного инсайдера, финальной «тайной игрой» станет Hell Let Loose.

Инсайдер Billbil-Kun предположил, что именно этот многопользовательский военный шутер будет доступен бесплатно. Примечательно, что Hell Let Loose еще не доступна в Epic Games Store, но подобные дебюты часто сопровождались бесплатной раздачей. По его словам, раздачу могут поменять в самый последний момент и поэтому он до конца не уверен.

Издателем игры выступает британская компания Team17, так что данная раздача не будет доступна для пользователей из России.

Игра предлагает масштабные сражения 50v50, воссоздавая знаковые битвы Второй мировой войны, такие как Омаха-Бич, Сталинград и Курск. Игрокам доступны 14 ролей, от офицера до медика, а реалистичные карты, созданные на основе аэрофотосъемки, требуют тактической координации и командной работы.

-6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
merdec_

Ну что за разочарование...

2
Гамер132

Радуйся, неуч. Тебе вообще никто не обязан бесплатно игры давать

-7
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

2
oleg21412

Взаимно🎄🎅🎄🎅🤣🤣

2
BewitchingBaron

Не слышал про такую игру да и хрен с ней. Мне раздача понравилась, штук пять разных игр по итогу утащил, что в общем-то весьма не плохое пополнение коллекции.

1
EvgeniiV

На Халяву и уксус сладкий сладкий, спасибо EGS

0
oleg21412

Ну что, халява заканчивается... Если Hell Let Loose станет последней бесплатной игрой, то хотя бы закончили достойно. Жаль, конечно, но всё хорошее не может длиться вечно. Интересно, что они придумают для следующей раздачи?

-1
PersonaR8

Если судить по новогодней раздаче, то ничего они не придумают и не стоит ждать

3
Sodi

Ну она не доступна в России так что немного мех.

1
jax baron

мдааа - позор позором вся раздача в мусорку

-4