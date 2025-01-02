Hell Let Loose может стать последней бесплатной игрой в праздничной раздаче Epic Games Store

Epic Games Store завершит праздничную раздачу игр 2 января, и, по информации надежного инсайдера, финальной «тайной игрой» станет Hell Let Loose.

Инсайдер Billbil-Kun предположил, что именно этот многопользовательский военный шутер будет доступен бесплатно. Примечательно, что Hell Let Loose еще не доступна в Epic Games Store, но подобные дебюты часто сопровождались бесплатной раздачей. По его словам, раздачу могут поменять в самый последний момент и поэтому он до конца не уверен.

Издателем игры выступает британская компания Team17, так что данная раздача не будет доступна для пользователей из России.

Игра предлагает масштабные сражения 50v50, воссоздавая знаковые битвы Второй мировой войны, такие как Омаха-Бич, Сталинград и Курск. Игрокам доступны 14 ролей, от офицера до медика, а реалистичные карты, созданные на основе аэрофотосъемки, требуют тактической координации и командной работы.