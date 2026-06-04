Hell Let Loose получила карту "Джуно-Бич" в обновлении 20 - серия укрепляет позиции на фронте Второй мировой

Тактический шутер Hell Let Loose получил крупное бесплатное обновление 20, которое уже доступно на ПК и консолях. Главным нововведением стала карта «Джуно-Бич» — новая арена, посвящённая высадке в день «Д», одной из самых известных операций Второй мировой войны. И, стоит признать, выбор темы выглядит логичным: игра давно делает ставку на историческую достоверность и масштабные сражения.

Разработчики из Team17 представили карту как детально воссозданное поле боя, где ключевые участки высадки получили собственную проработку и тактическое значение. Судя по демонстрации, «Джуно Бич» продолжает традицию серии — давить не только визуалом, но и плотностью боевых сценариев.

Интересно, что обновление выходит на фоне активной работы студии над Hell Let Loose: Vietnam. И хотя новая часть постепенно перетягивает внимание сообщества, оригинальная игра явно не остаётся без поддержки — что, в целом, редкость для современных онлайн-проектов.

Обновление 20 можно рассматривать как попытку удержать баланс между развитием будущего и сохранением актуальности текущей игры.