Hell Let Loose получит карту Tobruk и динамическую погоду в обновлении 17

Разработчики Hell Let Loose анонсировали Update 17, который выйдет 2 апреля 2025 года. Главным нововведением станет карта Tobruk, предлагающая уникальные тактические условия.

Карта отличается динамической погодой — внезапные песчаные бури будут снижать видимость, создавая новые возможности для манёвров. Разработчики подробно рассказали об особенностях локации, продемонстрировав ключевые точки и стратегические маршруты.

Update 17 — важный этап развития Hell Let Loose. В 2025 году студия планирует регулярные обновления, улучшая баланс, механику и сетевой режим. Кроме карты Tobruk, патч внесёт новые тактические элементы, позволяя игрокам глубже погружаться в атмосферу боевых действий.