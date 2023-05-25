Шутер Hell Let Loose получил новую фракцию и две дополнительные карты ©

Компания Black Matter выпустила новое обновление для онлайн-шутера Hell Let Loose. Оно имеет номер 14 и доступно как на ПК, так и на консолях.

Помимо исправлений, патч вводит дополнительный контент. Игроки смогут насладиться новыми картами, оружием и транспортными средствами.

Обновление предлагает:

новую фракцию в виде Великобритании;

новые косметические предметы в рамках бесплатного DLC под названием Jericho Cap и платного DLC Cavalry Coat;

более десятка новых видов оружия;

две дополнительные карты;

новые достижения;

улучшенная система передвижения персонажа;

многочисленные улучшения интерфейса (включая элементы, отвечающие за невербальное общение), оптимизации, визуальной и звуковой настройки;

улучшенный баланс карт;

многочисленные исправления ошибок.

Hell Let Loose доступна на ПК, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

Последнее обновление является частью амбициозных планов развития игры, о которых было объявлено в апреле.