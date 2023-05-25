Шутер Hell Let Loose получил новую фракцию и две дополнительные карты

Компания Black Matter выпустила новое обновление для онлайн-шутера Hell Let Loose. Оно имеет номер 14 и доступно как на ПК, так и на консолях.
Помимо исправлений, патч вводит дополнительный контент. Игроки смогут насладиться новыми картами, оружием и транспортными средствами.
Обновление предлагает:
- новую фракцию в виде Великобритании;
- новые косметические предметы в рамках бесплатного DLC под названием Jericho Cap и платного DLC Cavalry Coat;
- более десятка новых видов оружия;
- две дополнительные карты;
- новые достижения;
- улучшенная система передвижения персонажа;
- многочисленные улучшения интерфейса (включая элементы, отвечающие за невербальное общение), оптимизации, визуальной и звуковой настройки;
- улучшенный баланс карт;
- многочисленные исправления ошибок.
Hell Let Loose доступна на ПК, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.
Последнее обновление является частью амбициозных планов развития игры, о которых было объявлено в апреле.