Hell Let Loose 06.06.2019
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Шутер Hell Let Loose получил новую фракцию и две дополнительные карты

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butcher69
Новости

Компания Black Matter выпустила новое обновление для онлайн-шутера Hell Let Loose. Оно имеет номер 14 и доступно как на ПК, так и на консолях.

Помимо исправлений, патч вводит дополнительный контент. Игроки смогут насладиться новыми картами, оружием и транспортными средствами.

Обновление предлагает:

  • новую фракцию в виде Великобритании;
  • новые косметические предметы в рамках бесплатного DLC под названием Jericho Cap и платного DLC Cavalry Coat;
  • более десятка новых видов оружия;
  • две дополнительные карты;
  • новые достижения;
  • улучшенная система передвижения персонажа;
  • многочисленные улучшения интерфейса (включая элементы, отвечающие за невербальное общение), оптимизации, визуальной и звуковой настройки;
  • улучшенный баланс карт;
  • многочисленные исправления ошибок.

Hell Let Loose доступна на ПК, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

Последнее обновление является частью амбициозных планов развития игры, о которых было объявлено в апреле.

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