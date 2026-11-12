В новом обновлении Hell Let Loose добавится замёрзшее поле боя у озера Балатон

Expression Games представила обновление для шутера Hell Let Loose: оно добавит поле боя у озера Балатон, замёрзшую местность, сражения с противником и немецкие воздушно-десантные силы.

Новая карта переносит бои Второй мировой войны в суровое зимнее окружение, где игрокам предстоит использовать особенности покрытого льдом ландшафта.

Вместе с дополнением Luftwaffe Eagles в игре появятся Fallschirmjäger — немецкие парашютисты, участвовавшие в масштабных воздушных операциях.

Обновление выйдет в начале декабря 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.