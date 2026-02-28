В Steam стартовали бесплатные выходные сразу для двух хитов - со скидками до 75%

В сервисе Valve началась акция бесплатных выходных сразу для двух высокооценённых проектов — Farmer's Life и Hell Let Loose. Оба тайтла также получили крупные скидки, чтобы желающие могли продолжить игру после завершения пробного периода.

Farmer's Life предлагает открытый мир и управление собственной фермой: уход за животными, выращивание урожая, строительство, торговлю и исследование окрестностей. В игре реализованы смена сезонов, техника, охота и система квестов. Бесплатно опробовать проект можно до 2 марта, скидка 56% действует до 4 марта.

Hell Let Loose — хардкорный шутер о Второй мировой войне с боями на 100 игроков, техникой и 14 ролями. Акция продлится до 2 марта, скидка 75% — до 12 марта. В российском регионе игра недоступна, для запуска потребуется команда «steam://launch/686810».