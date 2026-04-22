Бета Hell Let Loose: Vietnam столкнулась с наплывом игроков и техническими сбоями

Первые приглашения на тестирование Hell Let Loose: Vietnam начали рассылаться 22 апреля, однако старт беты оказался не таким гладким, как ожидалось. Многие пользователи, получившие доступ, столкнулись с ошибками при попытке подтвердить участие.

Игроки массово сообщают о сбоях при активации приглашений: система выдает сообщения об ошибке сервера и не позволяет завершить регистрацию. Проблема носит массовый характер и затронула значительную часть участников теста.

Как пояснили представители разработчиков из Expression Games, причина заключается в неожиданно высоком интересе к проекту. Количество желающих принять участие в тестировании оказалось настолько большим, что сервис регистрации не справился с нагрузкой.

Для решения ситуации была запущена дополнительная процедура: пользователям отправляют повторные письма с формой для завершения регистрации через платформу FirstLook. Только после заполнения этой анкеты игроки смогут претендовать на участие в первой волне тестирования. Финальное подтверждение с инструкцией по загрузке клиента в Steam получат лишь отобранные участники.

Разработчики также отметили, что сервис FirstLook в настоящий момент испытывает перегрузку, но специалисты уже работают над стабилизацией системы.